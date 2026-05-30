Sony WH-1000XM6 : 30% de réduction sur le meilleur casque à réduction de bruit active du marché, vite !

Si vous cherchez un bon casque à réduction de bruit active, vous êtes forcément tombé sur le Sony WH-1000XM6. Et vous avez certainement abandonné l’idée de vous l’offrir en voyant son prix de 450 euros. Bonne nouvelle, vous pouvez le trouver à prix cassé sur AliExpress à partir du 1er juin où il passera à 306,06€ avec le codePHDFRS30. On vous explique comment obtenir ce prix mini.

Sony WH-1000XM6

Depuis un an, le casque Sony WH-1000XM6 domine le marché des casques audio haut de gamme. En effet, la marque japonaise a mis le paquet en proposant un design premium, un son haute fidélité et une réduction de bruit active bluffante. Mais l’excellence à un coût : 449,99 euros.

Vous trouvez ça cher ? Nous aussi ! C’est pour cette raison qu’on cherche régulièrement les meilleures offres du moment afin que vous puissiez vous offrir le Sony WH-1000XM6 à prix mini. AliExpress dévoile de belles chutes de prix à partir du 1er juin à 00h01 à l'aide de différents codes promo. Ainsi, alors que le casque haut de gamme est actuellement affiché à 336,06 €, avec le codePHDFRS30, il chutera à 306,06 € seulement. Mais attention, ce code est éphémère et seuls les premiers arrivés pourront en profiter ! On vous conseille donc de préparer d'ores et déjà votre panier.

Pour rappel, voici les différents codes à utiliser à partir du 1er juin à 00h01 :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Pourquoi choisir le casque Sony WH-1000XM6 ?

Depuis de nombreuses années, Sony s’est imposée comme la marque de référence sur le marché des casques audio premium. À chaque nouvelle génération, la marque nippone apporte les améliorations et les innovations nécessaires pour rester au top du top ! Ainsi, le Sony WH-1000XM6 est un casque léger puisqu’il pèse seulement 250 grammes. Il est aussi très confortable avec ses coussinets en similicuir souple et son arceau ajustable. Vous pouvez donc le porter de nombreuses heures sans avoir la moindre gène.

La réduction de bruit active a été nettement améliorée grâce au nouveau processeur HD QN3 et ses 12 microphones. Cela permet de traiter le moindre bruit extrêmement rapidement, puisque le processeur est 7 fois plus rapide que le précédent, mais aussi efficacement grâce à l’apport de l’intelligence artificielle. En plus, la technologie Adaptive Sound Control adapte la réduction en temps réel en fonction de votre environnement, et le mode Ambient Sound permet d’entendre clairement les personnes qui vous parlent ou les annonces dans le train par exemple.

Enfin, l’autonomie est toujours aussi bonne avec jusqu’à 30 heures d’écoute avec la réduction de bruit active, et 40 heures sans RBA. Et avec la charge rapide, vous retrouvez 3 heures d’écoute en seulement 3 minutes de charge. Pour en savoir plus, lisez notre test complet du Sony WH-1000XM6 ici.


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