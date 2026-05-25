Connaissez-vous le syndrome du hot dog, le nouveau problème des conducteurs de voitures électriques ?

Les voitures électriques se rechargent de plus en plus vite. Si vite que les conducteurs n'ont plus le temps de finir leur casse-croûte. Volvo a un nom pour ce nouveau problème.

volvo engagement electrique
Crédits : Volvo

La recharge des voitures électriques n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était il y a cinq ans. Les temps d'attente s'améliorent à un rythme soutenu, portés par des batteries plus performantes et des réseaux plus puissants. Des bornes BYD capables de recharger une voiture électrique en 5 minutes viennent d'être annoncées pour l'Europe. Ces arrêts autoroutiers se transforment en simples pauses éclair. Pour les constructeurs et les conducteurs, cette accélération redessine complètement les usages.

Cette évolution crée aussi de nouveaux comportements inattendus. La batterie CATL Shenxing passe de 10 à 80 % en moins de 4 minutes. Autant dire que les conducteurs ont à peine le temps de s'étirer. C'est dans ce contexte que Volvo a pris la parole lors du lancement de son EX60. Et le discours était pour le moins surprenant.

Volvo dénonce un nouveau piège caché derrière la recharge ultra-rapide des voitures électriques

C'est Anders Bell, directeur technique de Volvo Cars, qui a nommé le phénomène. Il s'exprimait lors du lancement américain de l'EX60 à New York, devant des journalistes. Le syndrome du hot dog décrit un comportement précis. Le conducteur s'arrête à une borne rapide et commande à manger. Il reste bien plus longtemps que sa voiture n'en a besoin. Sa voiture a terminé de recharger depuis longtemps. Résultat, il a dépensé près de 23 euros en électricité pour un trajet qui ne le demandait pas. Le tout en mangeant un simple hot dog.

Volvo reconnaît ne pas disposer de données chiffrées pour étayer cette observation. Le phénomène ne concerne pas tous les conducteurs. Les propriétaires d'une Tesla ou d'un modèle grand public patientent encore 30 à 40 minutes pour un cycle complet. Pour eux, l'enjeu reste la vitesse. Mais pour les possesseurs d'un EX60, d'un Hyundai Ioniq 5 ou d'un BMW iX3, la situation est différente. Ces modèles se rechargent en moins de 20 minutes. Le temps à la borne a véritablement changé de nature. Moins il faudra de minutes pour recharger, plus le syndrome du hot dog risque de toucher de conducteurs.


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