Poco F8 Pro : le smartphone passe à petit prix avec cette offre exceptionnelle, mais il va falloir être réactif !

Les smartphone récents dotés des dernières technologies sont généralement hors de prix. Mais heureusement, il existe des pépites plus accessibles. C’est le cas du Poco F8 Pro qui n’a rien à envier à des modèles plus chers. Normalement en vente à 653 €, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé sur AliExpress. Et à partir du 1er juin à 00h01, avec le code PHDFRS65, son prix chute à 394 € seulement !

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Au fil des années, Xiaomi s’est peu à peu imposée comme une marque incontournable dans nos maisons grâce à des produits au rapport qualité-prix imbattable. Avec ses smartphones Poco, le géant chinois propose des modèles puissants à des prix très attractifs. C’est le cas du Poco F8 Pro, disponible depuis quelques mois seulement. Ce smartphone sorti en novembre dernier ne manque pas d’atouts, à commencer par sa performante puce Snapdragon 8 Elite !

Habituellement en vente au prix conseillé de 653 €, le Poco F8 Pro est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Le smartphone est affiché à 459 €, mais ça n’est pas tout. À partir du 1er juin à 00h01, le géant du e-commerce va proposer une série de codes qui cassent le prix de nombreux produits high-tech. Avec le code PHDFRS65, vous avez 65 € de réduction supplémentaire. Le Poco F8 Pro passe alors 394€. En plus, la livraison est gratuite et ultra rapide !

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

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Quelles sont les caractéristiques du Poco F8 Pro ?

Le Poco F8 Pro a certes un prix agressif, il ne fait pas de compromis sur sa fiche technique ! Sous le capot, on retrouve la puissante puce Snapdragon 8 Elite qui lui offre des performances similaires à certains modèles bien plus chers. Il embarque aussi 12 Go de RAM et un espace de stockage confortable de 256 Go. Avec cette configuration, vous profitez d’une belle expérience d’utilisation qui reste fluide, même avec des applications exigeantes.

Le Poco F8 Pro est également doté d’un bel écran AMOLED de 6,59 pouces avec une résolution de 2 510 x 1 156 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté photo, ce modèle est amplement à la hauteur avec un module arrière constitué d’un module principal de 50 MP accompagné d’un téléobjectif de 50 MP et d’un capteur ultra grand-angle de 8 MP.

Enfin, grâce à sa batterie de 6 210 mAh compatible avec une charge rapide de 100 W, vous profitez d’une autonomie XXL qui vous permet de tenir plus d’une journée.