Microsoft ajoute enfin cette fonctionnalité à Windows 11, et ça change tout

Windows 11 s’améliore toujours plus. Microsoft s’attaque cette fois à l’ergonomie de son système d’exploitation, et tout particulièrement au menu Démarrer. Celui-ci devient plus personnalisable que jamais.

Windows 11
Crédits : 123RF

 

En attendant l’arrivée de Windows 12, Microsoft n’en finit plus d’optimiser son dernier système d’exploitation. Windows 11 bénéficie en effet de mises à jour plus que régulières, pour le plus grand bonheur des utilisateurs. La semaine dernière, Microsoft a par exemple corrigé plusieurs bugs et ajouté une fonction très utile. Et si les mises à jour de Windows 11 mettent un certain temps à s’installer, certaines d’entre elles sont quasiment indispensables. D’ailleurs, voici ce qui attend votre PC sous Windows 11 si vous ratez la mise à jour de juin.

Et cette semaine, Microsoft remet le couvert. En effet, peu de temps après avoir mis en place une barre des tâches personnalisable pour Windows 11, le géant de l’informatique optimise désormais le menu Démarrer, qui devient non seulement modulaire, mais également redimensionnable.

Avec cette mise à jour, fini le menu Démarrer trop imposant ou, au contraire, trop petit. En effet, Windows 11 vous permet de redimensionner celui-ci à votre gré. Il devient en effet possible de choisir entre trois options, à savoir petite taille, grande taille et taille automatique. Cette dernière option est activée par défaut et modifiable à tout moment.

Windows 11 : des nouveautés plus que bienvenues

Mais ce n’est pas tout. En effet, la page de configuration du menu Démarrer a été profondément modifiée avec, entre autres, l’ajout de nouveaux boutons. Ces derniers permettent d’afficher ou de masquer les différentes sections, à savoir « Épinglés », « Tout » et « Récent ». Il est par ailleurs important de noter que l’onglet « Récent » vient remplacer le précédent onglet « Recommandé ».

Après avoir vu le retour d’une option qui va ravir les nostalgiques, la barre des tâches de Windows 11 reçoit également quelques corrections et autres nouveautés. Il est ainsi désormais possible d’afficher cette dernière d’un geste tactile sous certaines conditions.

L’ensemble de ces améliorations sont partagées sur le canal Experimental (anciennement Dev), via la version 26300.8553. Mais les utilisateurs du canal Beta ne sont pas en reste. En effet, ces derniers ont également accès à la build 26220.8544, qui donne un aperçu d’une nouveauté à venir. À cette occasion, Microsoft remplace les classiques cercles de chargement par de nouveaux indicateurs pleins en forme d’anneau.

Source : Microsoft


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