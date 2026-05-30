Vous cherchez ChatGPT sur Google ? Attention à cette nouvelle arnaque

Méfiez-vous de ceux qui se feraient passer pour ChatGPT. Des chercheurs en cybersécurité ont en effet découvert une nouvelle arnaque qui permet aux hackers d'imiter le célèbre chatbot d’OpenAI…

Codes secrets ChatGPT
Crédits : 123RF

Avec plusieurs centaines de millions d’utilisateurs, ChatGPT est sans conteste l’IA la plus populaire du marché. Correction de texte, traduction, génération d’images et même code : le chatbot d’OpenAI est capable de (presque) tout, et même de vous protéger des pirates. En effet, ChatGPT peut analyser un mail et vous dire s’il s’agit d’une arnaque, ce qui peut être très pratique. En revanche, l’IA d’OpenAI peut également être utilisée à des fins malveillantes.

Les fausses applis ChatGPT sont, par exemple, truffées de malwares. Et l’application ChatGPT elle-même peut être utilisée pour vous arnaquer. On a par exemple pu voir des escrocs utiliser le chatbot d’OpenAI pour générer de fausses annonces Booking.com. Et cette fois, c’est le très officiel site de ChatGPT qui est utilisé pour vous inciter à télécharger un malware.

C’est en tout cas ce qu’a pu constater Push Security. Le site a en effet mis au jour une nouvelle campagne de piratage, baptisée « LLMShare ». Et, comme souvent dans le milieu du hacking, la méthode est aussi simple qu’efficace.

ChatGPT : l’IA préférée des pirates ?

Tout commence par une simple recherche Google. Vous tapez « ChatGPT » dans la barre de recherche et observez les résultats. L’une des annonces proposées ressemble à un véritable lien menant vers le chatbot d’OpenAI, chatgpt.com. Mais il n’en est rien.

Vous pensez arriver sur la classique page d’accueil de ChatGPT. Mais le message suivant apparaît : « Nous connaissons actuellement un trafic très important. Notre site web est temporairement indisponible en raison d’un nombre élevé d’utilisateurs. Téléchargez notre application de bureau pour continuer. »

Et, en cliquant sur le lien en question, vous téléchargez tout sauf l’application ChatGPT. Push Security affirme en effet que les hackers vous font télécharger des logiciels malveillants, sans pour autant que la nature exacte de ces malwares soit évoquée par le site. Et tout est fait pour tromper la victime. Celle-ci est en effet redirigée vers un faux site qui imite en tout point le portail officiel de téléchargement de l’application d’OpenAI.

Ce n’est malheureusement pas la première fois que ChatGPT est utilisé à des fins plus que malveillantes. Le chatbot d’OpenAI sert même parfois à voler de l’argent. D’ailleurs, Europol alerte sur les dangers de la nouvelle IA préférée des pirates


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