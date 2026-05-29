Test JBL Live 780NC : un casque à l’excellent rapport qualité-prix

Trois ans après avoir sorti le JBL Live 770NC, la marque américaine revient avec un casque sans fil circum-auriculaire avec réduction de bruit active : le JBL Live 780NC. Positionné sur le milieu de gamme et pensé pour vous accompagner au quotidien, ce produit entend proposer une expérience complète soutenue par la signature sonore de JBL à un prix contenu. Mais le rapport qualité-prix est-il au rendez-vous ? Nous l’avons testé pour vous.

JBL vient de dévoiler à Amsterdam toute une salve de nouveaux produits : sa gamme d’enceintes de soirée gagne deux modèles, les JBL PartyBox 130 et 330, la série JBL Live 4 arrive avec trois versions d’écouteurs (Beam, Buds et Flex) et un appareil totalement inédit, le JBL EasySing Mic Mini rejoint son catalogue.

Mais ce n’est pas tout. La marque a également présenté ses deux nouveaux casques milieu de gamme : les JBL Live 680NC et 780NC. C’est ce dernier que nous avons testé : il est le successeur du JBL Live 770NC, sorti en 2023. Mais en trois ans, quelles améliorations JBL a-t-il apportées à cette nouvelle génération ?

Conçu pour vous accompagner au quotidien, le JBL Live 780NC entend allier qualité audio, réduction de bruit active efficace, endurance, confort, riche panel de fonctions avancées et personnalisation, tout cela à un prix abordable. La mission est-elle remplie ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Prix et disponibilité

Le casque JBL Live 780NC est d’ores et déjà disponible sur le site de JBL et chez les revendeurs partenaires. Il est proposé au prix de 179,99 euros – soit une augmentation de 20 euros par rapport à son prédécesseur lancé en 2023, le JBL Live 770NC.

Le JBL Live 780NC est décliné en 7 coloris : bleu, noir, blanc, champagne, vert, violet (celui de notre test) et orange. Dans la boîte se trouvent, en plus du casque et des incontournables livrets de garantie et guide de démarrage rapide, un pochon pour le ranger, ainsi qu’un câble USB-C vers jack 3,5 mm pour utiliser le casque en passif. Contrairement au JBL Live 770NC, il faudra cette fois-ci mettre la main au portefeuille pour le câble de recharge USB-C.

Parmi ses concurrents directs, nous pouvons citer le Nothing Headphone (a) – que nous avons également testé – proposé à 159 euros ou l’Accentum de Sennheiser, qui coûtait 179,90 euros à sa sortie.

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Design et contrôle

Ce qui différencie le JBL Live 780NC du JBL Live 680NC, c’est notamment son format : il s’agit d’un casque circum-auriculaire – là où son frère est un supra-aural.

Comparé à celui de son prédécesseur, le design du JBL Live 780NC a été repensé. Cette refonte s’est faite aussi bien au service du style – qui se veut plus élégant – que de l’ergonomie. Les finitions sont notamment plus soignées : le serre-tête est désormais uni et arbore des charnières métalliques – qui contribuent à sa durabilité –, il a également été affiné aux extrémités – le nom de la gamme, « Live », ayant été reporté à l’intérieur plutôt que sur l’extérieur. Le « JBL » sur les écouteurs est aussi moins imposant.

Pour un confort longue durée, la marque américaine a opté pour des matériaux doux – tant au niveau des coussinets que du serre-tête – et un poids plutôt léger : 260 grammes. Et pour la praticité, le JBL Live 780NC reste un casque pliable. Et en effet, le port de l’appareil est agréable sur la durée – même si vous portez des lunettes ou des boucles d’oreille.

Le JBL Live 780NC est un casque pourvu de six microphones répartis autour des deux écouteurs pour une gestion du bruit et une captation de la voix optimisées. Sur l’écouteur gauche se trouve le bouton du volume. L’écouteur droit est le plus chargé : il comporte un panneau tactile, le bouton d’allumage, celui dédié à la réduction de bruit active et un port USB-C (pour la recharge ou l’usage en mode passif).

Côté contrôle, le JBL Live 780NC propose des commandes tactiles via le panneau dédié, mais également des commandes via le bouton de réduction de bruit active – tous deux étant situés sur l’écouteur droit. Et si les contrôles par défaut sont bien choisis, il est possible de les personnaliser dans l’application JBL Headphones pour une expérience sur mesure.

Le seul contrôle qui n’est pas réattribuable est l’appui unique sur le bouton RBA : il correspond à la gestion du son ambiant en permettant de switcher entre l’ANC et l’Ambient Aware. En revanche, on peut ajouter la désactivation de l’Ambient Aware ou retirer l’une des deux autres options.

Par défaut, un double appui sur le bouton RBA permet d’activer ou de désactiver la fonction TalkThru. Mais vous pouvez aussi attribuer cette action à une commande de lecture (Lecture/Pause, Piste suivante, Piste précédente), à une commande audio (Égalisation active /inactive ou Son Spatial actif/inactif) ou à l’Activation de l’assistant vocal natif.

Toujours par défaut, le triple appui n’est attribué à aucune commande, mais vous pouvez en définir une parmi celles citées précédemment. Quant à l’appui prolongé, il permet d’activer l’assistant vocal natif. Mais, là encore, vous pouvez lui attribuer l’une des autres commandes prédéfinies.

Le panneau tactile présente lui aussi plusieurs contrôles : l’appui unique, l’appui prolongé, le double appui et le triple appui. Par défaut, ces contrôles permettent respectivement de faire Lecture/Pause, d’activer l’assistant vocal natif, de passer à la piste suivante ou de revenir à celle précédente. Mais là encore, vous pouvez très bien les personnaliser à votre convenance.

Les seuls contrôles tactiles qui ne sont pas personnalisables sont ceux des commandes d’appel : un double-appui permet de répondre à un appel entrant et de raccrocher, là où un appui prolongé permet de rejeter un appel entrant ou de couper/activer le micro pendant un appel.

Attendez-vous peut-être à un temps d’adaptation pour appréhender les contrôles tactiles. Au début, vous pourriez un peu tâtonner : appuyer intuitivement à l’endroit exact du panneau tactile n’est pas toujours évident. Autrement, au niveau de l’efficacité : on y est.

Notez que le JBL Live 780NC est sûrement doté d’un capteur de proximité : enlever le casque entraîne la mise sur pause du morceau en cours de lecture, le remettre relance automatiquement la musique – à condition que la fonction Lecture et pause auto soit activée. Ce capteur doit être situé au niveau de l’écouteur droit puisqu’enlever et remettre seulement cet écouteur arrête/relance la musique – ce qui n’est pas le cas avec l’écouteur gauche.

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Qualité audio et réduction de bruit

Côté audio, le JBL Live 780NC embarque un haut-parleur dynamique de 40 mm. Si ce casque est brillant sur de nombreux points, le son n’en fait pas partie. Disons-le tout de suite : il est loin d’être catastrophique, mais il manque de subtilité et de nuances. Imaginez écouter un orchestre en live : vous pouvez, en tendant l’oreille, distinguer les différents instruments et fréquences et profiter d’une scène sonore élargie. Avec le JBL Live 780NC, on peut parfois avoir davantage l’impression d’un son « fondu » – une scène sonore assez restreinte et une perte de détails, en somme.

Les basses sont très prononcées : la frontière avec le trop dépendra de vos préférences. Surtout : est-ce vraiment un point que l’on peut reprocher à un casque traduisant la signature sonore de JBL ? Mais l’application donne accès à un égalisateur 10 bandes avec six profils prédéfinis et la possibilité d’en créer de nouveaux : cela peut permettre d’atténuer ces petits défauts.

La réduction de bruit active des JBL Live 780NC a été améliorée depuis la dernière génération : cette version 2.0 est censée être plus performante grâce à un traitement amélioré, qui atténue en temps réel le bruit environnant. Et c’est bien le cas. Elle n’est pas exceptionnelle, mais elle n’en reste pas moins très satisfaisante.

Concrètement, elle ne supprime pas le bruit inhérent à un trajet en train, mais elle l’atténue efficacement – même si les fortes chaleurs et les fenêtres ouvertes ne lui facilitent pas la tâche. Comme souvent en matière de RBA, celle du JBL Live 780NC peine à bloquer certains bruits soudains ou aigus – on pense notamment aux éternuements. Et vous pourriez de temps à autre percevoir des conversations alentour.

Notons que la RBA du JBL 780NC est personnalisable grâce à une fonction dédiée dans l’application JBL Headphones : elle vous permet d’activer la RBA adaptative (elle s’ajuste automatiquement en fonction du niveau du bruit environnant) et/ou la compensation automatique. Malgré un bruit de fond et une reproduction de l’environnement sonore plutôt artificielle, le mode Ambient Aware fait le travail.

En revanche, nous avons davantage de réserve sur l’amplification sonore personnelle : elle remplit sa promesse, mais elle n’offre pas une expérience très agréable. Dans un open space par exemple, elle va amplifier les sons de claviers, le bruit de portes qui se ferment, ou encore les toussotements. Ce brouhaha de fond amplifié donne presque l’impression d’être dans une piscine. À la limite, elle peut être utilisée avec le mode TalkThru conçu pour clarifier une conversation.

En parlant de conversation : vous n’aurez aucun mal à passer des appels clairs – en milieu calme surtout : le JBL Live 780NC est doté de la technologie à deux microphones 2.0 qui, grâce à l’IA et à la RBA, offre des appels intelligibles. Et cette technologie est soutenue par plusieurs fonctions permettant d’optimiser les appels. La première est justement un optimiseur de niveau sonore, qui équilibre automatiquement la voix de la personne au bout du fil. Il existe également des Réglages du son et de la voix qui permettent d’ajuster respectivement le ton de la voix de votre interlocuteur et la vôtre. Enfin, il est compatible avec la fonction VoiceAware : pendant un appel, vous entendez votre voix et cette fonction permet de régler son volume.

Et JBL Headphones donne accès à bien d’autres fonctions permettant d’optimiser et de personnaliser votre expérience d’écoute.

Application et interactivité

Le casque JBL Live 780NC peut très bien s’utiliser sans application : il suffit de l’appairer et on a accès à tous les contrôles par défaut du casque mentionnés précédemment – par exemple l’appui simple sur le pavé tactile pour mettre en pause ou relancer une musique en cours de lecture. Mais c’est lorsqu’il est utilisé avec l’application JBL Headphones qu’il révèle son plein potentiel grâce à la granularité de la personnalisation que cette association apporte.

JBL Headphones étant disponible sur l’App Store et le Google Play Store, le JBL Live 780NC bénéficie d’une importante interopérabilité. L’appairage est simple et le fonctionnement de l’application très intuitif : un véritable atout.

Vous pourriez avoir à faire une grosse mise à jour (environ 10 minutes) lors de sa première utilisation : elle s'affiche ostensiblement et simplement sur l'écran d'accueil, vous n'avez qu'à la lancer.

Intéressons-nous aux fonctions qui permettent une optimisation de l’expérience d’écoute. Personi-fi (3.0) est celle qui a retenu le plus notre attention. Prenant la forme d'un test auditif, elle se configure en quelques minutes – dans un environnement calme –, dresse un rapport sur votre ouïe pour ensuite venir en combler les éventuelles « lacunes ». Concrètement, elle adapte le son à votre profil d’écoute personnel. Cela s'avère particulièrement pratique et efficace le temps de traiter un bouchon, par exemple. Et pour protéger votre santé auditive, l’application vous propose un limiteur de volume max.

L’égaliseur est complété par une fonction d’égalisation adaptative dotée de deux options : l’égalisation à faible volume et la compensation de fuite – la seconde augmentant la consommation et désactivant l’amplification sonore personnelle et l’audio haute résolution (LDAC). Et vous pouvez également gérer la répartition entre les canaux gauche et droit.

L’application propose également une fonction de son spatial pour vous offrir une expérience plus immersive avec trois modes : film, musique et jeu. Elle n’apparaît pas indispensable. À toutes ces fonctions s’ajoute l’option Audio & vidéo intelligents : le mode audio optimise la qualité audio, celui vidéo améliore la synchronisation labiale.

Le JBL Live 780NC prend en charge le LE Audio (Low Energy Audio), un nouveau standard Bluetooth qui offre un meilleur son, tout en consommant moins et en étant plus fiable. Il apporte également de nouvelles fonctionnalités de partage public. Ce casque est donc compatible Auracast : depuis l’application JBL Headphones, trouvez des émetteurs proches (une TV compatible dans un lieu public par exemple) et connectez-y directement le JBL Live 780NC en en sélectionnant un.

C’est également grâce au LE Audio que le JBL Live 780NC prend en charge la connexion multipoint (ou multisource) : vous pouvez le connecter via Bluetooth à deux appareils mobiles – votre smartphone et votre tablette par exemple – et basculer de l’un à l’autre. Si l’on veut pinailler, on peut évoquer la transition qui gagnerait à être un peu plus fluide. Par exemple, quand on regardait une vidéo YouTube sur notre iPad, il nous fallait la mettre sur pause pour que la lecture d’une musique sur Spotify daigne se lancer – et inversement. Notons en revanche que le LE Audio désactive la fonction Audio et vidéo intelligents.

Dans son troisième onglet – Autres – JBL Headphones propose un Mode détente personnalisable afin de masquer le bruit ambiant tout en vous plongeant dans un état de relaxation. Cinq pistes sont disponibles : bruit des vagues, cigales, crépitement d’un feu, pépiements et cours d’eau. Vous pouvez en sélectionner une ou en superposer plusieurs et définir un minutage d’une à soixante minutes.

C’est également dans cette section de l’application que vous pourrez sélectionner une durée (30 minutes, 1 ou 2 heures) d’Arrêt auto – qui, comme le nom de l’option l’indique, entraînera l’extinction automatique de votre casque. Vous y trouverez également le Support avec ses Conseils, son Guide de démarrage rapide, sa FAQ, son option Réinitialiser aux paramètres d’usine, la version logicielle et le numéro de série de votre appareil.

Autonomie et recharge

L’autonomie est assurément le point fort du JBL Live 780NC. La marque promet jusqu’à 80 heures d’autonomie avec RBA désactivée et jusqu’à 50 heures si elle est activée. Pari tenu haut la main ! Concrètement, nous avons utilisé le JBL Live 780NC au moins 8 heures par jour pendant une semaine avec la RBA activée quasiment constamment – à part lorsque nous jouions avec les différentes fonctions pour les besoins du test. De plus, nous avons la fâcheuse tendance à retirer notre casque et à oublier de l’éteindre.

Bien que doté d’une endurance monstrueuse, le JBL Live 780NC aura fatalement besoin d’être rechargé à un moment ou à un autre. Pour ce faire, JBL indique que le chargeur utilisé doit délivrer une puissance comprise entre 2,5 watts et 5 watts – 5 watts étant celle nécessaire pour atteindre la vitesse de charge maximale.

Selon la marque, avec sa capacité de 870 mAh, la batterie du JBL Live 780NC met 2 heures pour passer de 0 à 100 %. La promesse est plus que tenue : en 1 heure, notre casque avait récupéré 90 % de batterie. Et si jamais vous n’avez pas le temps d’attendre deux heures pour une recharge complète, 5 minutes de charge suffisent à récupérer quatre heures d’écoute – durée variant en fonction de votre utilisation, vous connaissez la chanson. Bref : que demander de plus ?

Alors, on achète ?

Le JBL Live 780NC est un très bon casque : il est agréable à porter, polyvalent (LE Audio, Auracast…), puissant, très endurant (quelle autonomie !) et il dispose d’un riche éventail de fonctionnalités avancées personnalisables grâce à l’excellente application JBL Headphones. En somme, il propose une expérience presque aussi complète que sur un modèle haut de gamme.

« Presque », puisque quelques éléments viennent trahir son positionnement réel : le milieu de gamme. Parmi eux figurent ses matériaux, sa qualité sonore qui n’est pas au niveau de celle des plus grands – et c’est important de le mentionner puisqu’il s’agit d’un produit audio –, ou son isolation encore artificielle en-deçà de la concurrence. Mais justement : au prix de 179,99 euros, le JBL Live 780NC n’est pas un casque haut de gamme. Et pour son tarif et les performances proposées, il est incontestablement un appareil à l’excellent rapport qualité-prix.

Alors non, le JBL Live 780NC ne s’adresse pas aux audiophiles qui attendent de leur casque qu’il soit irréprochable en termes de qualité audio. Mais ce n’est pas sa promesse : il est conçu comme un casque pour le quotidien. Et dans cette optique, le contrat est parfaitement rempli.