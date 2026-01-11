Une faille Android corrigée, Free simplifie tout, le récap’ de la semaine

Android corrige une vulnérabilité critique, Free fusionne enfin ses applications, Samsung prépare un écran de verrouillage plus vivant, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, Google publie le premier patch de sécurité Android de 2026 et Free simplifie la vie de ses abonnés en regroupant ses applications en une seule. Samsung prépare une nouveauté visuelle marquante avec One UI 8.5, Linux gagne une nouvelle porte d’entrée vers le jeu vidéo grâce à Nvidia, et un test révèle jusqu’où une Tesla Model 3 peut encore rouler une fois la batterie à 0 %.

Même à 0 %, la Tesla Model 3 ne s’arrête pas tout de suite

Un test mené sur une Tesla Model 3 version 2026 montre qu’une batterie affichée à 0 % n’est pas forcément synonyme d’arrêt immédiat. Sur circuit, la voiture a continué à rouler pendant près de 50 km après avoir atteint ce seuil, grâce à une réserve conservée par le système. Une marge de sécurité pensée pour éviter la panne sèche brutale, comme sur une voiture thermique. Cela ne signifie pas qu’il faut prendre l’habitude de vider la batterie, au risque de l’abîmer à long terme, mais l’expérience rassure car en cas d’imprévu, la Model 3 laisse un peu de temps pour rejoindre une borne sans paniquer.

Free regroupe enfin tout dans une seule application

Free met fin au va-et-vient entre ses différentes applis en fusionnant Free et Freebox Connect. Désormais, une seule application suffit pour gérer son abonnement, sa box, son réseau Wi-Fi, les appareils connectés ou encore le contrôle parental. La transition se fait en douceur, aucun réglage n’est perdu et l’authentification devient plus simple, avec les identifiants Free classiques à la place du mot de passe de la box. Une mise à jour de l’application Free suffit pour en profiter, et l’ancienne app Freebox Connect peut être désinstallée.

GeForce Now débarque sur Linux et offre une vraie alternative à Windows pour jouer

Nvidia lance enfin une application GeForce Now native sur Linux. Elle est compatible avec Ubuntu 24.04 et les versions suivantes et permet de jouer en streaming sans passer par Windows. Jusqu’ici, Linux s’appuyait surtout sur Proton pour faire tourner les jeux Windows, avec des résultats déjà très convaincants. GeForce Now offre simplement une option de plus aux joueurs sous Linux, avec la possibilité de lancer leurs jeux en streaming, sans passer par Windows. Pour ceux qui hésitaient à quitter Windows par peur de perdre l’accès au jeu vidéo, cela rend la transition plus envisageable, même si tout le catalogue n’est pas encore disponible.

Android corrige une faille critique en janvier mais les Pixel attendent toujours leurs correctifs

Le premier bulletin de sécurité Android de 2026 corrige une vulnérabilité jugée critique liée au codec Dolby, qui pouvait être exploitée via un simple fichier audio reçu dans une messagerie. Une mise à jour importante à installer dès qu’elle est disponible. Un problème se pose toutefois pour les utilisateurs de Pixel car ce patch ne règle toujours pas les soucis qui traînent depuis des semaines. En effet, l’écran ne répond plus, Always-On Display est toujours instable, plusieurs bugs sont apparus avec les dernières mises à jour et restent sans solution officielle. Google sécurise Android, mais laisse ses propres smartphones patienter.

One UI 8.5 va rendre l’écran de verrouillage des Galaxy bien plus vivant

Avec One UI 8.5, Samsung prépare une nouveauté toute simple mais qui change vraiment l’ambiance du téléphone. L’écran de verrouillage pourra afficher des effets météo animés directement sur le fond d’écran. Pluie, neige, soleil, le décor s’adapte aux conditions réelles, sans passer par un widget. L’idée est de transformer l’écran de verrouillage en une sorte de “fenêtre” sur la météo du moment, plus visuelle et plus discrète à la fois. Ce n’est pas complètement inédit, Samsung avait déjà testé quelque chose de proche, mais cette fois la fonction est peaufinée et destinée à tous. Elle sera accessible depuis les réglages de l’écran de verrouillage dès le déploiement de One UI 8.5, attendu avec les Galaxy S26 avant d’arriver sur les modèles compatibles.

Notre test de la semaine

Redmi Note 15 Pro : plus endurant, plus ambitieux, toujours abordable

Avec les Redmi Note 15 Pro et Pro+, Xiaomi peaufine une formule qui fonctionne déjà très bien. Écrans plus grands et plus lumineux, batteries qui franchissent enfin les 6 500 mAh, capteur photo principal de 200 MP, nouvelles puces plus polyvalentes… les évolutions sont bien là, sans bouleverser l’équilibre de la gamme. Lors de notre prise en main du Redmi Note 15 Pro 5G, le téléphone s’est montré agréable en main, solide, avec un écran flatteur et des performances suffisantes pour un usage quotidien. Tout n’est pas parfait – le module photo secondaire reste en retrait et HyperOS garde ses travers – mais l’ensemble est cohérent. Et surtout, Xiaomi promet des prix inchangés sous la barre des 500 €, ce qui pourrait bien faire des nouveaux Redmi Note des valeurs sûres de 2026.

