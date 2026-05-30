L’iPhone 18 Pro pourrait coûter une fortune, et vous ne devinerez jamais pourquoi

Les nombreuses nouveautés dont bénéficiera probablement l’iPhone 18 Pro pourraient avoir un coût, et non des moindres. Certains analystes estiment ainsi que certains composants, tels que le nouvel objectif du smartphone d’Apple, pourraient coûter très cher.

L’année 2026 marque un important tournant pour Apple. En effet, la marque à la pomme a l’habitude de dévoiler l’ensemble de sa gamme de nouveaux iPhone en fin d’année. Mais les choses changent, pour le meilleur comme pour le pire. Ainsi, l’iPhone 18 de base ne sera pas disponible en 2026. L’entreprise se concentre plutôt sur ses appareils haut de gamme, à savoir l’iPhone 18 Pro, ainsi que l’iPhone Fold, qui souffrirait déjà d’un gros problème de conception.

Toutefois, les futurs utilisateurs de l’iPhone 18 Pro devraient être aux anges. En effet, le smartphone haut de gamme d’Apple bénéficierait de plusieurs nouveautés particulièrement intéressantes. Côté connectivité par exemple, l’iPhone 18 Pro compterait sur la 5G par satellite pour supprimer une fois pour toutes les zones blanches. Mais ce n’est pas tout.

En effet, le futur smartphone d’Apple disposerait d’une nouvelle technologie d’écran LTPO+, qui viendrait remplacer les affichages LTPO traditionnels. Mais la nouveauté la plus intéressante concerne probablement le bloc photo de l’iPhone 18 Pro.

Augmentation du prix de l’iPhone 18 Pro : à quoi s’attendre ?

Ce dernier pourrait posséder des objectifs à ouverture variable, ce qui serait une première pour la marque à la pomme. Apple devrait d’ailleurs déléguer la fabrication de ces fameux objectifs à une entreprise tierce, Sunny Optical, qui serait en mesure d’assurer près de la moitié des commandes d’Apple dans ce domaine.

▌The latest supply chain checks indicate that Sunny Optical is seeing several new positive trends:

1. Leveraging its existing optical technology strengths, the company is preparing to enter AI server CPO / silicon photonics coupling components.

2. Securing orders for optical… — 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) May 29, 2026

Mais cette nouvelle technologie s’accompagnera probablement d’un coût de fabrication nettement plus élevé. Ming-Chi Kuo, spécialiste bien connu de la chaîne d’approvisionnement, affirme ainsi que ce nouvel objectif pourrait coûter jusqu’à 50 % plus cher que ceux actuellement disponibles sur l’iPhone 17 Pro.

L’actuelle crise de la RAM provoque des augmentations de prix en cascade. La célèbre console portable de Valve, le Steam Deck, fait par exemple l’objet d’une importante augmentation de prix. Mais cette fois, la pénurie de RAM n’y est pas pour grand-chose.

Les nouveaux objectifs à ouverture variable devraient coûter plus cher, et donc contraindre Apple à vendre son iPhone 18 Pro à prix d’or. Malgré tout, Apple miserait sur un prix agressif pour enterrer les marques Android.