Garmin Forerunner 255 : 60% de promotion sur la montre connectée parfaite pour faire du sport

C’est l’accessoire indispensable pour les sportifs en général et les coureurs en particulier qui souhaitent suivre leurs progrès et monitorer leur forme du moment. Je vous parle bien évidemment de la montre connectée. La Garmin Forerunner 255 est l’une des références du secteur et elle est passera à -60% sur AliExpress avec le code PHDFRS20. C’est le moment de craquer.

Découvrir l'offre sur la Garmin Forerunner 255

Si vous cherchez une montre connectée dédiée pour la pratique du sport, la Garmin Forerunner 255 est le modèle qu’il vous faut. C’est le compagnon de course idéal pour vous permettre de progresser quotidiennement. En effet, la Garmin Forerunner 255 est capable non seulement de vous proposer des séances d'entraînement mais aussi de vous dire quand récupérer de vos efforts.

En ce moment, elle est à prix sacrifié sur AliExpress. À son lancement, ce modèle est disponible à la vente pour 350 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir pour nettement moins cher sur AliExpress puisqu’elle est affichée à 203,84 euros. Et en ajoutant le code promo PHDFRS20, la Garmin Forerunner 255 passera à seulement 137,46 euros. C’est une baisse de prix de plus de 60% ! Mais attention, cette promotion démarre ce 1er juin à 00h01. Les codes sont à durée limitée donc préparez votre panier dès à présent pour avoir le meilleur prix.

Pour rappel, voici la liste complète de tous les codes promos valables à partir de ce 1er juin à 00h01 :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques de la montre connectée sportive Garmin Forerunner 255 ?

Vous l’aurez comprix, la montre connectée Garmin Forerunner 255 est destinée principalement aux coureurs. Mais pas seulement ! Avec plus de 30 profils sportifs intégrés, la montre connectée Garmin Forerunner 255 est aussi bien adaptée aux coureurs qu’aux randonneurs, mais aussi aux cyclistes, nageurs, skieurs. J’en passe et des meilleurs. Et avec le mode multisport, elle est capable de suivre plusieurs sports d'affilée. La Garmin Forerunner 255 est donc à conseiller aussi pour les triathlètes.

Pour vous fournir toutes les fonctionnalités d’une montre sportive moderne, la Garmin Forerunner 255 comprend une multitude de capteurs comme l’indispensable GPS multibande qui combine les infos de plusieurs satellites pour obtenir le meilleur suivi possible. Vous pourrez aussi suivre votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang (SpO₂) et même votre VO₂ max. La Garmin Forerunner 255 analyse aussi votre qualité de sommeil et votre niveau de stress.

Mais là où elle est encore plus pratique, c’est qu’elle peut vous donner des idées de séances d'entraînement adaptées selon votre forme et vos objectifs. Pour finir, l’autonomie s’avère très confortable avec jusqu’à 14 jours d’utilisation entre deux recharges.