La Switch OLED ne coûterait pas beaucoup plus cher à fabriquer que la Switch classique

La Switch OLED a été présentée par Nintendo il y a quelques jours et arrive en octobre. Elle proposera des nouveautés techniques, comme un écran OLED ou 64 Go de stockage, et sera vendue 50 dollars plus cher que la Switch classique. Pourtant, son coût de fabrication ne serait pas beaucoup plus élevé.

La Switch OLED arrive en octobre prochain. Sa grosse nouveauté tient dans son nom, puisqu’elle sera équipée d’un écran OLED de bien meilleure qualité que la dalle LCD de la Switch classique. Pourtant, elle ne serait pas beaucoup plus chère à fabriquer, malgré son prix plus élevé à hauteur de 50 dollars (50 ou 60 euros chez nous selon les revendeurs).

Le très sérieux site Bloomberg, qui s’appuie sur ses sources, affirme que la nouvelle Switch ne coûte qu’environ 10 dollars de plus à fabriquer que l’ancienne. Rien d’officiel ici, mais il s’agit d’une déduction réalisée à partir de plusieurs éléments.

Une Switch OLED vendue 50 dollars de plus

Yoshio Tamura de DSSC estime ainsi que l’écran OLED, plus grand et disposant d’une meilleure technologie que l’ancien, ne coûterait que 3 à 5 dollars supplémentaires par unité sur les chaînes de montage. Plus encore, l’augmentation du stockage de 32 à 64 Go est estimée à 3,50 dollars par machine. Il reste encore quelques petites choses pour arriver à 10 dollars, comme les nouveaux haut-parleurs ou encore l’ajout d’un port Ethernet.

La Switch étant déjà vendue à profit (ce qui n’est pas le cas des autres consoles du marché), cette nouvelle machine va dans le sens de la marche. 10 dollars plus chère à produire, mais vendue 50 dollars de plus. Une stratégie compréhensible de la part de Nintendo, qui aurait tort de se priver de l’excellente dynamique dont jouit actuellement son bébé.

Quoiqu’il advienne, la Switch est déjà un succès colossal avec plus de 85 millions d’unités écoulées dans le monde depuis sa sortie en 2017. L’histoire est loin d’être terminée, notamment avec l’arrivée de titres forts qui vont faire vendre, comme le remake HD de Zelda Skyward Sword, Metroid Dread ou encore le très attendu Breath of the Wild 2, espéré pour 2022. Pour rappel, un écran OLED permet en règle générale un meilleur contraste et une meilleure luminosité par rapport à un écran LCD classique.

Source : Bloomberg