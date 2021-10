Nintendo Switch OLED : le dock est bien compatible 4K, mais vos jeux seront limités en 1080p

Alors que la Nintendo Switch OLED arrive vendredi prochain, certains utilisateurs ont déjà réussi à mettre la main sur la console et ont même pu la démonter. Nintendo a bien modifié certains aspects de celle-ci, notamment son Dock.

Les mois précédents, les fuites se sont enchaînées sur une potentielle Nintendo Switch Pro compatible 4K, et celles-ci ne seraient finalement pas complètement fausses. En effet, en plus de l’écran OLED, des nouveaux haut-parleurs et du port Ethernet, Nintendo a bien apporté des modifications importantes au dock de sa console.

D’après le youtubeur Nintendo Prime, qui a pu démonter la console, Nintendo a secrètement modifié le port HDMI de sa console. Alors que la première génération utilisait un HDMI 1.4, limité à la 1080p, ce nouveau modèle OLED est livré avec un port et un câble HDMI 2.0, qui peuvent donc diffuser un flux en 4K HDR et en 60 FPS. Cela confirme donc les informations du leaker @OatmealDome, qui avait bien repéré dans le code source d’une mise à jour une mention d’un dock 4K pour la nouvelle Switch.

La Nintendo Switch n’est pas assez puissante pour diffuser un flux en 4K

Bien que la nouvelle Switch OLED soit théoriquement capable de diffuser un flux en 4K grâce au nouveau dock, la console utilise toujours la même puce Tegra X1 que la Switch classique. Cette dernière n’est malheureusement pas capable d’upscaler une image en 4K et n’est pas compatible avec la technologie DLSS de Nvidia, qui aurait été nécessaire pour lui permettre d’afficher des jeux dans une définition supérieure.

Tout espoir de voir Nintendo proposer des jeux en 4K sur sa Switch OLED semble donc être réduit à néant. Néanmoins, comme l’avait découvert Bloomberg, 11 studios auraient déjà accès à des kits de développement 4K, ce qui laisse penser que Nintendo compte toujours dévoiler un nouveau modèle Switch Pro en 2022 ou en 2023. Comme le dock de la Switch OLED est compatible 4K, il n’est d’ailleurs pas impossible que Nintendo réutilise ce même dock sur sa prochaine génération de console.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle Nintendo Switch OLED arrive dès vendredi pour les premiers clients, tandis que d’autres pourraient bien avoir à patienter plusieurs semaines avant de la recevoir. En effet, la console est déjà victime de son succès dans des pays comme le Japon, une pénurie est donc à prévoir les mois qui viennent.