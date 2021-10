Nintendo Switch : Metroid Dread est déjà jouable sur PC via un émulateur 3 jours après sa sortie

Il n’aura pas fallu longtemps avant de voir apparaître les premières émulations PC de Metroid Dread. Alors que le jeu est sorti le 8 octobre dernier, il est déjà disponible sur les émulateurs Yuzu et Ryujinx. Bien entendu, il n’est possible d’en profiter qu’en récupérant une copie illégale du titre.

Voilà une nouvelle qui risque de ne pas plaire à Nintendo. Metroid Dread, le nouvel épisode tant attendu de la saga culte, est déjà jouable sur PC. Inutile de préciser que la firme nippone n’a pas développé une version dédiée aux joueurs Windows et macOS. Juste avant sa sortie le 8 octobre dernier, quelques copies du jeu se sont retrouvées dans la nature. De quoi permettre aux développeurs de l’ajouter à leur émulateur.

Trois jours seulement après le lancement officiel, il est donc déjà possible de pirater Metroid Dread pour y jouer gratuitement sur PC. Alors que ce dernier n’est disponible que sur Nintendo Switch et Switch OLED, les joueurs peu scrupuleux peuvent faire tourner leur copie sur Yuzu et Ryujinx, deux émulateurs très connus dans le domaine, à condition de disposer d’un ordinateur assez puissant.

La version émulée de Metroid Dread sur PC dépasse la version Switch

Il va sans dire que vous obtiendrez de meilleures performances sur PC que sur Switch. Yuzu permet en effet de faire tourner Metroid Dread sans limitation de FPS et avec la personnalisation des contrôles. Même constat du côté de Ryujinx, qui en plus propose la 4K. À titre de comparaison, la Switch permet une résolution de 720 p. Quelques inconvénients sont toutefois à noter, comme des écrans noirs et des bugs graphiques durant les cinématiques.

Néanmoins, les développeurs précisent qu’il suffit de télécharger la dernière mise à jour pour régler ces problèmes. Nintendo fait ainsi face à une véritable menace qui pourrait bien réduire drastiquement les ventes de Metroid Dread. Alors que le monde de l’émulation a généralement une à deux consoles de retard, la Switch fait figure de véritable anomalie dans le domaine, dû notamment à ses performances moindres comparées à ses concurrentes.

On vous conseille malgré tout de passer par la version légale du jeu pour en profiter, ne serait-ce que pour éviter quelques soucis légaux. D’autant que l’on connaît l’avis de la Nintendo quant au piratage de ses jeux.