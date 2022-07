Switch : Nintendo conseille de ne pas jouer en période de canicule

Via le compte Twitter de la division japonaise du constructeur, Nintendo invite les utilisateurs à éviter de jouer avec leur Switch si la température dépasse les 35° C, en extérieur comme à l'intérieur du domicile. En effet, il est possible que la console s'éteigne automatiquement en cas de surchauffe.

Comme vous le savez peut-être, nous traversons actuellement une période de canicule. Météo France a d'ailleurs placé sept département français en vigilance orange parmi la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, la Gironde, l'Ardèche et la Drôme.

“Un épisode de fortes chaleurs se met en place au sud de la Garonne et en basse vallée du Rhône. Demain mercredi, les minimales seront comprises entre 19 et 21 degrés tandis que les maximales montent jusqu'à 36 et 39 degrés”, assure l'institution. D'après Météo France, les températures vont rester caniculaires dans le sud du pays durant les prochains jours.

Précisons que la France n'est pas la seule concernée par ces épisodes de fortes chaleurs, c'est également le cas en Italie, au Royaume-Uni ou en Espagne et en Allemagne. Sans surprise, ces hautes températures peuvent impacter fortement le fonctionnement de nos appareils électroniques, comme nos PC ou encore nos consoles de jeux.

A lire également : Switch – Nintendo lance un service de réparation, mais pas pour tout le monde

Nintendo met en garde les utilisateurs de Switch contre les fortes chaleurs

Pour éviter d'éventuels dégâts provoqués par une surchauffe, Nintendo vient de mettre en garde les utilisateurs de la Switch via le compte Twitter de la division japonaise du constructeur. En effet, les fortes chaleurs actuelles pourraient notamment amener la console à s'éteindre automatiquement.

“Si vous utilisez la Nintendo Switch dans un endroit chaud, la température de l'unité principale peut devenir élevée. Veuillez l'utiliser dans un endroit où la température est comprise entre 5 et 35 ° C. De plus, si les origines d'admission de l'air et d'échappement sont bloqués, la température de l'unité principale peut augmenter. Améliorez la circulation de l'air autour des ports d'admission et d'échappement”, conseille Nintendo sur le réseau social.

Le constructeur ajoute que “si la température de l'unité centrale devient trop élevée, elle peut se mettre en veille automatiquement pour protéger l'unité principale”. Par ailleurs, BigN invite également les joueurs à retirer les corps étrangers et la poussière des entrées/sorties d'air avec un aspirateur, pour garantir un refroidissement optimal. En juillet 2021, Nintendo avait déjà mis en garde les utilisateurs contre les effets potentiels de la chaleur sur la Switch.