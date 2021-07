La Nintendo Switch OLED n’a pas de processeur plus puissant ni de meilleure RAM, c’est confirmé

La console Nintendo Switch OLED est enfin officielle, mais les rumeurs selon lesquelles la nouvelle version se vanterait d’un processeur plus puissant ou d’une meilleure mémoire vive ont été démenties par la société.

Nintendo vient d’annoncer officiellement sa nouvelle Switch OLED sur son site internet. Parmi les nouveautés, nous savons désormais qu’elle sera dotée d’un écran OLED de 7 pouces, d’un design revu et corrigé avec notamment un pied plus large à l’arrière et ajustable sur deux positions, ou encore d’un stockage de 64 Go au lieu de 32 sur la Switch classique. Tous les jeux de l’ancienne Switch seront compatibles avec la version OLED et la station d’accueil dispose désormais d’un Port Ethernet.

Mais ce n'est peut-être pas la Switch 4K haut de gamme de luxe que les joueurs attendaient. Longtemps sujet de toutes les rumeurs, on pensait notamment que la Switch OLED possèderait un nouveau processeur promettant des performances bien supérieures à la Switch standard.

La rumeur a été récemment démentie par Nintendo qui a déclaré à The Verge que « la Nintendo Switch (modèle OLED) ne dispose pas d'un nouveau processeur ni de plus de RAM, par rapport aux précédents modèles de Nintendo Switch ».

La Switch OLED n'a droit à aucune mise à jour de CPU, de GPU ou de RAM

Il semble donc évident que la nouvelle Switch possède exactement le même SoC Tegra X1+ de 16 nm et le même CPU Cortex-A57 de 1 GHz et 4 Go de RAM LPDDR4-1600 que les modèles de base. Seule la partie audio a été revue selon Nintendo, même si la société nipponne n'a rien mentionné au sujet de ce type d'amélioration dans sa vidéo d'annonce, sur sa page marketing dédiée à la nouvelle console, ou dans sa page listant les spécifications techniques de l'appareil.

La nouvelle Switch OLED n'est donc pas une console next-gen qui fait entrer Nintendo dans une nouvelle ère de jeux en 4K. Il s'agit plutôt d'une mise à jour basique qui ne comporte aucune mise à niveau matérielle interne.

La nouvelle console sera commercialisée le 8 octobre 2021 au prix de 350 dollars. Pour l'heure, les précommandes ne sont pas encore ouvertes, que ce soit sur la boutique officielle du constructeur, ou depuis les différents revendeurs présents sur le web. Néanmoins, les plus impatients d'entre vous peuvent s'inscrire sur My Nintendo Store pour savoir quand le produit sera disponible à l'achat. Vous trouverez le lien juste ici pour participer.

Source : The Verge