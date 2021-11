Switch OLED : Nintendo s’engage à améliorer l’émulation et annonce des pénuries pour 2022

Dans une interview accordée à The Verge, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, s’est montré très pessimiste à propos de la pénurie de composants, et a répondu aux critiques concernant les jeux Nintendo 64.

Nintendo a lancé son nouvel abonnement « Switch Online + Pack additionnel » plus tôt ce mois-ci, mais il n'a pas exactement reçu l'accueil que Nintendo aurait pu attendre. Ce dernier permet de profiter de dizaines de jeux rétro Nintendo 64 et Sega Genesis, mais les fans ont remis en question son prix élevé de 49,99 euros ainsi que la qualité de l'émulation N64.

Les premiers clients ont été si déçus du nouvel abonnement que sa bande-annonce officielle est rapidement devenue la vidéo la plus détestée jamais sur la chaîne YouTube de Nintendo. Selon Doug Bowser, « Nintendo est constamment à la recherche de moyens d'améliorer nos fonctionnalités en ligne et ces jeux, et nous continuons à ajouter de la valeur en proposant davantage de services et de jeux à mesure que nous avançons. Nous prenons les commentaires très au sérieux et nous continuons à chercher des moyens d'améliorer les performances globales. Pour nous, il s'agit de qualité et d'un contenu de qualité à un prix abordable ».

Nintendo annonce déjà de nouveaux problèmes d’approvisionnement en 2022

Si vous avez eu du mal à vous procurer la nouvelle Switch OLED et qu’il vous est toujours impossible de commander une PS5 ou une Xbox Series X, sachez que la situation ne risque pas de s’améliorer l’année prochaine. « Je dirai que les composants semi-conducteurs sont en pénurie, et que l'avenir est incertain », a déclaré Bowser. « Il n'y a pas d'améliorations majeures que nous avons vues à l'horizon. Je pense donc que les défis vont se poursuivre en 2022 ».

Selon le président de Nintendo America, si vous songez à acheter une Switch OLED, il vaut mieux en acheter une le plus tôt possible dès que celles-ci sont en stock, plutôt que de risquer de devoir patienter de nombreux mois à cause d’une rupture de stock. On sait d’ailleurs que Nintendo a récemment revu sa production de Switch à la baisse de 20 % à cause de la pénurie de puces.

Enfin, Bowser a donné quelques nouvelles du Joy-Con Drift, le célèbre problème des manettes de la Switch qui dérègle les Joy-Cons. Doug Bowser a réitéré les récents commentaires de Nintendo sur la façon dont la société travaille continuellement à apporter des améliorations basées sur « les unités retournées et la façon dont elles ont été utilisées » et a rappelé à tous que le nouveau modèle OLED contient les mêmes sticks que les autres modèles, mais ceux-ci ont été légèrement améliorés. Le problème de Joy-Con Drift n’est donc toujours pas réglé, mais Nintendo s’efforce de réduire la possibilité qu’il se produise.

Source : The Verge