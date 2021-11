Nintendo Switch : le trailer du Pack additionnel devient la vidéo de Nintendo la plus détestée sur YouTube

Le trailer de l’abonnement Online + Pack additionnel de la Nintendo Switch est devenu la vidéo de l’entreprise la plus détestée sur YouTube, quelques semaines seulement après avoir été publiée sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Les joueurs n’ont visiblement pas apprécié le nouvel abonnement de Nintendo, puisque le trailer de lancement de l’offre est désormais sa vidéo la plus détestée sur YouTube. En effet, elle compte désormais près de 116 000 dislikes pour seulement 17 000 likes.

Auparavant, ce malheureux record était détenu par la bande-annonce du jeu Metroid Prime Federation Force à l’E3 2015, qui comptait près de 96 000 likes pour 11 000 dislikes. Pourtant, le trailer du jeu compte presque 500 000 vues supplémentaires.

Pourquoi le Pack Additionnel est-il détesté par les joueurs ?

Les joueurs ont donc clairement exprimé leur indignation face à la décision de Nintendo de fixer un prix élevé pour la nouvelle extension pour la Switch, qui permet aux joueurs de jouer à des jeux Nintendo 64 et SEGA Genesis.

En effet, Nintendo a dévoilé qu’il faudrait débourser 49,99 euros par an pour profiter des quelques dizaines de jeux rétro qui sont disponibles dans l’offre. Il s’agit d’une augmentation conséquente par rapport à l’abonnement Nintendo Switch Online classique, qui est lui proposé à 19,99 euros par an. Cela n’a pas manqué de refroidir les joueurs les plus nostalgiques, nombreux d’entre eux préfèrent finalement ne pas dépenser autant d’argent pour redécouvrir les jeux de leur enfance.

Pourtant, Nintendo avait essayé de contenter les joueurs en leur permettant de choisir s’ils veulent jouer avec l’encodage PAL et ses 50 Hz ou encore en 60 Hz. L’entreprise avait même dévoilé de nouvelles manettes de Nintendo 64 et de SEGA Genesis modernisées avec le Bluetooth pour l’occasion.

En plus du prix, les joueurs de Nintendo ont exprimé des inquiétudes quant à la qualité des ports des anciens jeux. En effet, certains ont remarqué que The Legend of Zelda : Ocarina of Time semblait encore moins joli sur Nintendo Switch que sur la console originale, alors que la Switch propose pourtant des composants plus récents. Et vous, trouvez-vous que le Pack additionnel est un échec pour le fabricant japonais ?