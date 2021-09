Nintendo annonce des jeux et manettes N64 et Mega Drive sur Switch

À l’occasion de son Nintendo Direct la nuit dernière, Nintendo a dévoilé un nouvel abonnement Online + Pack additionnel, qui rendra disponibles des dizaines de jeux de Nintendo 64 et de Sega Mega Drive sur la Switch.

Comme l’avaient laissé entendre les fuites, Nintendo va lancer un nouvel abonnement Online + Pack additionnel parfait pour les joueurs nostalgiques, puisqu’il qui vous donnera accès à des jeux de Nintendo 64 et Sega Mega Drive sur votre console Switch. L’abonnement Nintendo Switch Online offre déjà aux membres quelques avantages, dont notamment le multijoueur en ligne, le chat vocal, la possibilité de télécharger des données de sauvegarde sur le cloud de Nintendo et la possibilité de jouer à plus de 100 jeux classiques NES et SNES.

Il va donc désormais permettre de jouer aux jeux de deux nouvelles consoles, mais il faudra débourser un peu plus chaque mois pour avoir l’option « Pack additionnel ». L’entreprise n'a pour l’instant pas précisé le prix de ce nouvel abonnement, mais devrait donner davantage de détails à ce sujet le mois prochain.

Lors de son lancement fin octobre, neuf jeux N64 seront proposés, dont Mario 64, Mario Kart 64, Star Fox 64 et Zelda : Ocarina of Time. Certains jeux, comme Mario Kart 64, permettront également de jouer en ligne. Nintendo a également dévoilé une liste de jeux Nintendo 64 qui viendront après le lancement de l’abonnement, et celle-ci comprend notamment Zelda : Majora’s Mask, Mario Golf ou encore Pokémon Snap. En plus des jeux Nintendo 64, 14 jeux Sega Mega Drive seront également proposés au lancement, dont Ecco the Dolphin, Streets of Rage 2 et Sonic the Hedgehog 2, et d'autres suivront plus tard.

Nintendo propose de nouvelles manettes rétro pour l’occasion

Google ne pouvait pas proposer des jeux rétro sans proposer de nouvelles versions des manettes des Nintendo 64 et Sega Mega Drive. Celles-ci ont été modernisés pour l’occasion, puisqu’elles fonctionneront sans fil grâce au Bluetooth. Selon Nintendo, les manettes ne seront disponibles que pour les membres du NSO, et seront vendues en France à un prix de 49,99 euros.

Voici un résumé de tous les jeux qui seront disponibles dans le nouvel abonnement « Pack additionnel » à son lancement fin octobre sur la Nintendo 64 :

Super Mario 64

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Mario Kart 64

Star Fox 64

Sin and Punishment

Dr. Mario 64

Mario Tennis 64

WinBack

Yoshi’s Story

Les jeux N64 qui seront disponibles plus tard :

Banjo-Kazooie

Pokemon Snap

The Legend of Zelda: Majora’s Mask

Kirby 64: The Crystal Shards

Mario Golf

Paper Mario

F-Zero X

Et enfin, les jeux Sega Mega Drive disponibles au lancement :