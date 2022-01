Nintendo Switch OLED : même après 1800h de jeu d’affilée, l’écran n’a aucun burn-in

La Nintendo Switch OLED a-t-elle une bonne résistance au burn-in ? C’est la question que s’est posée Bob Wulff, le Youtubeur derrière la chaîne Wulff Den. Ce dernier a créé un petit système permettant à la console de tourner sans jamais s’éteindre. Après 1800 heures, toujours aucune trace de burn-in.

Dans notre test de la Switch OLED, l’une des choses qui nous ont marqués a été la qualité du nouvel écran. Bien entendu, ceci était à prévoir, compte tenu du fait que ce dernier est son argument de vente principal. À ce titre, l’un des pires cauchemars pour les utilisateurs serait d’être victimes d’un burn-in. Dépenser plus de 300 € dans une nouvelle console juste pour son écran puis finalement voir celui-ci ruiné après quelques mois, il y a de quoi se montrer méfiant.

Aussi, le Youtuber Bob Wulff (Wulff Den) a voulu tester la résistance de la Switch OLED aux brûlures d’écran. Autant le dire d’emblée, c’est que les joueurs peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Bob Wulff a pourtant tout mis en œuvre pour obtenir un burn-in : il a affiché une capture d’écran très contrastée de Breath of the Wild, poussé tous les potards de luminosité, et a même trouvé un moyen de garder sa console allumée pendant 1800 heures. Mais rien à faire, l’écran est resté parfaitement intact.

La Switch OLED a une résistance exceptionnelle au burn-in

Après 10 semaines à être allumée en permanence, Bob Wulff a donc vérifié l’intégrité de l’écran. Il n’a trouvé aucune trace de brûlures, ni d’altérité au niveau des contrastes par rapport à ses autres Switch. En d’autres termes, la console est comme neuve. De quoi donner du baume au cœur à tous ceux qui veillent à ne pas garder leur écran allumé trop longtemps ou à maintenir la luminosité à un niveau maximal.

Sur le même sujet : Nintendo Switch OLED — ne retirez surtout pas le film de protection, vous pourriez briser l’écran !

En effet, Nintendo a visiblement mis le paquet pour offrir le meilleur écran possible à ses utilisateurs. Si la Switch OLED n’est pas exempte de défauts, on ne peut nier que ce dernier à lui seul peut justifier de passer du modèle standard à la version supérieure. Vous n’êtes toujours pas rassuré ? Nintendo a publié ses propres conseils pour éviter le burn-in.