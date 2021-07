Nintendo Switch OLED (Pro) : la nouvelle console arrive le 8 octobre 2021 à 350 dollars

Nintendo vient d’annoncer sa nouvelle Switch OLED, depuis longtemps sujet de toutes les rumeurs. Elle disposera d’un nouvel écran OLED 7 pouces et d’un design réajusté. Elle sera commercialisée en octobre. Elle n'apporte que peu d'innovation par rapport au premier modèle sorti en 2017.

On l’attendait pour l’E3 avec une annonce en grandes pompes de la part de Nintendo. Finalement, le constructeur a attendu un mardi un peu morne en actu pour dévoiler sa nouvelle Switch sur son site officiel. Une annonce un peu curieuse, mais qui est bien réelle. La console est prévue pour sortir en octobre.

Ne l’appelez pas Switch Pro, puisque son nom officiel est Switch Modèle OLED. Comme son nom l’indique, elle dispose d’une toute nouvelle dalle qui va apporter des avantages certains, comme un contraste plus élevé mais aussi un plus grand respect des couleurs. L'écran est également un peu plus grand, puisqu’il fait désormais 7 pouces (contre 6,2 pouces pour la Switch). Les dimensions de la console sont les mêmes, puisqu’ici ce sont les bords d’écran qui sont rognés. Avec l'OLED, on peut s'attendre à une autonomie bien meilleure que sur la Switch classique.

Switch OLED, quelles sont ses nouveautés ?

Le design a aussi été un peu revu, avec notamment un pied ajustable, bien pratique pour jouer dans le train ou dans l’avion. La mémoire interne a pour sa part été augmentée, puisque Nintendo propose désormais 64 Go, toujours extensible via microSD. Les haut-parleurs, qui ne sont pas vraiment bons sur la Switch normale, on aussi été retravaillés.

Nintendo a prévu un nouveau dock pour sa Switch OLED. Il dispose d’un design légèrement plus arrondi et un port Ethernet fait son apparition. Cependant, la firme de Kyoto ne semble pas indiquer qu’il sera compatible 4K, le site officiel se contentant de parler de « jeu en HD ». L'ancienne Switch sera compatible avec cet élément. Enfin, notons que la console sera déclinée en deux coloris : néon, comme sur le premier modèle, ainsi que blanc (qui tire sur le doré sur les visuels). Elle sera disponible le 8 octobre prochain, mais n’a pour l’instant pas de prix européen. Aux Etats-Unis, elle est d'ores et déjà affichée à 350 dollars et ce tarif ne devrait pas trop changer par chez nous.

Un modèle intéressant, donc, mais qui n’est pas la révolution attendue. Bien entendu, la dalle OLED apportera un plus grand confort en jeu, mais nous avons là la même console, aussi puissante que l’ancienne et avec les mêmes fonctionnalités.