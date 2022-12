Nintendo Switch : une étude dévoile la cause du Joy-Con Drift, le plus gros défaut des manettes

Le Joy-Con Drift est l’un des défauts les plus importants de la Nintendo Switch, surtout pour ceux qui aiment jouer en mode portable. Une nouvelle étude de l'association britannique de consommateurs a désormais apporté des conclusions sur ce qui cause le problème.

Après cinq années de commercialisation de la Nintendo Switch, le fabricant nippon n’a toujours pas été en mesure de résoudre un des problèmes majeurs des manettes de sa console : le Joy-Con Drift. Alors que les ateliers de réparations sont débordés, Nintendo avait tant bien que mal essayé de s’attaquer au problème, sans succès.

Pour rappel, depuis la sortie de la Switch, de nombreux joueurs se plaignent du Joy-Con Drift, un problème qui provoque l'envoi aléatoire d'un signal parasite aux joysticks. En conséquence, dans un jeu, votre personnage peut bouger tout seul, et il est donc difficile de contrôler ses mouvements avec précision.

La cause du Joy-Con drift aurait été identifiée

En juin de cette année, Which? (l'association britannique de consommateurs) avait déjà indiqué que « deux propriétaires de Switch Classic sur cinq interrogés avaient été confrontés au Joy-Con drift ». Le groupe a testé « cinq manettes dont le drift avait été signalée » et a découvert ce qu'il pense être un « problème mécanique… à l'origine du drift sur la console de jeux vidéo la plus vendue au Royaume-Uni ».

Comme le rapporte Eurogamer, un nouveau rapport de Which? affirme que, même après seulement quelques mois d'utilisation, les circuits imprimés en plastique des Joy-Con présentent une usure significative au niveau des points de contact du stick analogique de la manette. En plus de cette usure, les composants internes de la console et de la manette se remplissent de poussière, de saletés et de débris malgré les efforts de Nintendo pour les rendre étanches à la poussière.

Le groupe de consommateurs qui a mené l'étude, Which?, qui avait exigé une enquête dès l’année dernière, a maintenant demandé à Nintendo de résoudre le problème identifié par son analyse. Le fabricant a toujours affirmé qu’il ne s’agissait pas d’un « véritable problème », mais ce dernier touche tout de même des milliers de joueurs à travers le monde. Compte tenu du nombre de réparations élevé qu’a déjà effectué Nintendo sur les manettes, il paraît impensable que le fabricant ne soit pas arrivé aux mêmes conclusions que l’association de consommateurs.

Heureusement, relativement tôt après les premiers signalements, Nintendo a permis à ses clients d’envoyer gratuitement leurs manettes Joy-Con pour réparation. Cependant, cette solution pousse les utilisateurs à se retrouver plusieurs semaines sans contrôleurs, ce qui n’est pas toujours idéal. Which? estime désormais que Nintendo devrait proposer un plan de compensation ou de remboursement, et affirme que la réparation ou le remplacement de tous les Joy-Cons devrait être gratuit.

Nintendo répond en minimisant le problème

En réponse à cette étude, Nintendo a publié la déclaration suivante : « Le pourcentage de contrôleurs Joy-Con qui ont été signalés comme présentant des problèmes avec le stick analogique dans le passé est faible, et nous avons apporté des améliorations continues au stick analogique Joy-Con depuis son lancement en 2017 ».

Nintendo avait effectivement travaillé sur de nouvelles manettes pour résoudre le Joy-Con Drift, mais à la sortie du modèle OLED, la marque avait finalement admis que le problème n’avait toujours pas été réglé. Cependant, Nintendo assure que les composants des joysticks ont été continuellement améliorés depuis la sortie de sa console, mais visiblement pas assez pour venir à bout du soucis.

L’entreprise ajoute : « Nous attendons de tout notre matériel qu'il fonctionne comme prévu et, si quelque chose ne répond pas à cet objectif, nous encourageons toujours les consommateurs à contacter le service clientèle de Nintendo, qui sera heureux de résoudre ouvertement et avec indulgence tout problème de consommateur lié aux sticks analogiques des manettes Joy-Con, y compris dans les cas où la garantie peut ne plus s'appliquer ».

Même si aucune avancée majeure ne devrait arriver d'ici la fin de l'année, les fabricants de consoles sont bien conscients du problème. Sony a par exemple continué d'apporter des modifications de conception visant à empêcher la dérive du stick de sa manette DualSense, qui est également touchée par le drift.