Nintendo : mauvaise nouvelle, la Switch Pro est annulée selon Digital Foundry

Les fans de Nintendo en quête de meilleures performances attendaient de pied ferme la sortie d’une nouvelle génération plus puissante, mais celle-ci ne verra finalement pas le jour, d’après les informations de Digital Foundry.

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on évoque une sortie imminente d’une nouvelle Switch « Pro » plus puissante chez Nintendo. L’année dernière, plusieurs rapports de Bloomberg avaient dévoilé l’existence de kits de développement 4K pour une nouvelle Switch Pro. Nintendo avait pourtant assuré ne travailler sur aucun nouveau modèle, mais c’était sans compter d’autres indiscrétions dans le secteur.

Nvidia avait officiellement confirmé travailler sur une nouvelle puce plus puissante Tegra 239, et tout portait à croire qu’elle serait destinée à la Switch Pro. D’autres rapports avaient même indiqué qu’une sortie en 2023 était probable, puisque l’industrie se remet peu à peu de l’importante pénurie de composants survenue ces derniers mois. Cependant, la Nintendo Switch Pro pourrait finalement ne jamais arriver.

Digital Foundry assure que la Nintendo Switch Pro a été annulée

Un nouveau rapport de Digital Foundry affirme que les rapports précédents n’ont pas menti. Cette nouvelle console a effectivement bien existé, mais que plusieurs développeurs anonymes ont confirmé avec eux qu’elle avait été annulée. Pourtant, Nintendo avait déjà demandé à ses studios de concevoir des jeux en 4K il y a quelques années maintenant.

Selon Linneman, de Digital Foundry, l'annulation de la console s'explique en partie par le fait que Nintendo craint de se retrouver dans une situation similaire à celle de la Gamecube ou de la Wii U. Pour rappel, celles-ci avaient connu des chiffres de vente catastrophiques.

La nouvelle va donc décevoir beaucoup de joueurs, puisque beaucoup attendaient une Switch un peu plus puissante au cours des prochains mois. La plupart des jeux actuels mettent la version actuelle à genoux en raison de sa puissance limitée, dont notamment le dernier Pokémon Ecarlate/Violet.

Compte tenu de l’arrivée de titres phares beaucoup plus ambitieux l’année prochaine, dont notamment Hogwarts Legacy ou encore The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, il est légitime de déjà redouter des problèmes de performances sur ces jeux. Linneman déclare qu'il ne s'attend pas à ce qu'il y ait une sorte de successeur de la Switch en 2023. On espère donc que 2024 sera enfin l’année qui accueillera une nouvelle génération.