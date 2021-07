Nintendo Switch OLED : le nouveau dock pourra s’acheter séparément

La Switch OLED a été annoncée le 6 juillet et comprend aussi bien la console que son dock. Ce dernier pourra toutefois être acheté séparément sur le site de Nintendo afin que vous puissiez profiter de sa grosse nouveauté : son port Ethernet.

La Switch OLED n’est pas la révolution attendue, mais propose toutefois quelques nouveautés intéressantes. La nouvelle machine de Nintendo embarque en effet un nouveau dock. Il ne sera pas nécessaire d’acheter la console en entier pour l’avoir, puisque vous pourrez vous le procurer séparément.

Il sera en effet possible d’utiliser votre « vieille » Switch avec ce nouveau dock. Elle sera en effet compatible. Mais le véritable intérêt n'est pas de profiter du nouveau design, puisqu'il réside dans l’apparition d’un port Ethernet. Si vous jouez en ligne et que votre Wi-Fi laisse à désirer, pouvoir brancher votre console en filaire sera un véritable atout.

C’est bien le seul, puisqu’à part la présence d’un port Ethernet, le dock est le même que celui d’avant. Il n’y a pas exemple pas de compatibilité avec les TV 4K comme le laissaient présager les rumeurs. De toute façon, même s’il y en avait eu, cette fonctionnalité n’aurait pas été compatible avec la première Switch par manque de puissance.

La Switch OLED arrivera en octobre

La Switch Pro était attendue à l’E3, c’est finalement la Switch OLED qui a fait son apparition via un simple article sur le site officiel de Nintendo. La nouvelle console reste la même que l’ancienne au niveau puissance, mais bénéficie de quelques améliorations.

On pourra ainsi compter sur 64 Go de mémoire mais aussi et surtout sur un écran OLED de 7 pouces, contre 6,2 auparavant. Une nouveauté à ne surtout pas négliger, puisque l’OLED apporte une qualité d’image supérieure avec un contraste infini et un très grand respect des couleurs. On peut aussi s’attendre à une autonomie supérieure, l’OLED étant moins énergivore.

La Switch OLED sera disponible à partir du 8 octobre prochain. Si aucun prix en euros n’a pour l’instant été donné, Nintendo of America a annoncé 350 dollars. On doit donc s’attendre à un tarif sensiblement similaire par chez nous.