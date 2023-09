Starfield : jouer en 8K à 60 FPS est possible d’une seule manière, la voici

Jouer à Starfield en définition 8K pour profiter de votre PC surpuissant est faisable, mais il ne suffit pas de lancer le jeu en “Ultra” pour que cela fonctionne. Voici la méthode utilisée pour obtenir une expérience optimale.

Le space opera de Bethesda, Starfield, est un jeu immense. Pas son ambition, mais plus simplement par sa taille. Villes labyrinthiques, nombreuses planètes à explorer, PNJ (Personnage Non Joueur) à foison… Un vrai univers contenu dans un jeu vidéo. Sur PC, c'est le support idéal pour voir ce que sa machine a dans le ventre. Et si vous avez un ordinateur très haut de gamme, pourquoi ne pas carrément tester la définition 8K ? C'est ce qu'a essayé l'un de nos confrères de TechRadar. Sa configuration est la suivante :

Processeur Intel Core i9 13900K

Carte Graphique Nvidia RTX 4090

Mémoire RAM 32 Go DDR5 4800 MHz

Sur la papier, cela devrait suffire à remplir l'objectif. Dans les faits, c'est plus compliqué. Dès l'ouverture des paramètres graphiques de Starfield, on remarque que les options ne sont pas aussi nombreuses qu'espérées pour un titre de cette envergure. Il y a plusieurs curseurs individuels pour affiner les réglages, mais pas d'aperçu pour en voir l'impact réel, ni d'indication de la mémoire vidéo utilisée après un changement. Enfin, Starfield, qui a conclu un partenariat avec AMD pour son optimisation, ne prend pas encore en charge le DLSS de Nvidia par exemple.

Comment jouer à Starfield en 8K sans trop de ralentissements

Avant toute chose, vous devez choisir l'affichage “Fenêtré sans bordure”. En “Plein écran”, impossible de sélectionner une définition supérieure à la 4K, peu importe celle que supporte votre moniteur. Ensuite, il faut activer le FSR (FidelityFX Super Resolution), l'équivalent AMD du DLSS, qui va entre autres améliorer artificiellement la définition. Avec ça cependant, impossible de dépasser les 30 images par seconde. Il faut donc ruser. Mettre le rendu de la résolution à 50 % permet d'améliorer le tout, mais avec des chutes ponctuelles. Le plus simple est alors d'utiliser la pré-configuration graphique “Haute” et non “Ultra”.

Après avoir fait tout cela, le jeu tourne entre 55 et 60 images par seconde en moyenne, selon l'endroit où vous vous trouvez. En résumé, pour jouer en 8K de manière confortable à Starfield, il faut le configurer en 4K et miser sur l'upscaling, l'augmentation artificielle de la définition de l'image. Bien sûr, ce n'est pas de la “vraie” 8K, d'autant que les textures du jeu ne dépassent par la 4K au mieux. Ça reste mieux que rien.