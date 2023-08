Starfield : AMD dévoile une édition limitée de la carte graphique RX 7900 XTX, mais vous ne pouvez pas l’acheter

La bonne nouvelle, c'est qu'AMD sort une édition limitée de la carte graphique Radeon RX 7900 XTX et du processeur Ryzen 7 7800X3D, aux couleurs de Starfield. La mauvaise, c'est qu'elle n'est pas à vendre.

Imaginez. Vous attendez impatiemment Starfield, ce jeu d'exploration spatiale de grande ampleur signé Bethesda, depuis son annonce à l'E3 2018. Vous savez qu'il sort le 6 septembre, mais vous en voulez plus. Alors vous surfez sur YouTube en quête d'extraits du jeu puis tombez sur une vidéo d'AMD dévoilant une carte graphique et un processeur en édition limitée aux couleurs du titre. Blanc, rouge, bleu et jaune. Vous être en train de sortir la carte bancaire quand vos yeux se posent sur une courte phrase écrite en tout petit, là, en bas : “Not for sale”, pas à vendre.

Le cauchemar de tous les fans ? Non, c'est une réalité. AMD a bien révélé une version limitée de sa carte graphique Radeon RX 7900 XTX pour célébrer la sortie de Starfield. Entièrement relookée pour l'occasion, elle se pare d'une coque blanche parsemée de touches de bleu, rouge, jaune et orange. Les ventilateurs et dissipateurs de chaleur restent noirs, avec une discrète bande reprenant les 4 couleurs principales de l'esthétique du jeu. Deux bandes LED blanches finissent de donner à la carte une allure de vaisseau spatial.

L'édition limitée Starfield de l'AMD Radeon RX 7900 XTX et du Ryzen 7 7800X3D n'est pas à vendre

En plus de la RX 7900 XTX, AMD présente aussi un processeur Ryzen 7 7800X3D spécial Starfield. Sauf que cette fois-ci, seule la boîte du composant est repeinte aux couleurs du jeu. Le processeur lui-même reste inchangé. Il n'a pas été choisi au hasard : c'est celui qui se vend le mieux en ce moment. Et bien sûr, comme la carte graphique, il dépasse largement la configuration recommandée pour profiter de Starfield.

Lire aussi – Starfield : découvrez le riche univers du jeu avec ces courts métrages magnifiques

AMD a produit 500 exemplaires de ces éditions limitées, qui seront “les objets de collection les plus recherchés du cosmos”. On se sait pas vraiment ce que le fabricant veut dire quand il précise que ces produits sont “à des fins promotionnelles uniquement”. Est-ce qu'il va les réserver à des influenceurs ? Un certain nombre sera offert à la Quakecon, mais pour le reste, la seule certitude c'est qu'on ne les trouvera pas en boutique. Dommage.