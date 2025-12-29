Quelle est la série TV la plus piratée en 2025 ? Un indice : ça commence par un S…

Comme chaque fin d’année, TorrentFreak publie son classement des séries les plus téléchargées illégalement via BitTorrent. Et pour la première fois, la grande “gagnante” est une série qui existe depuis 2016, mais qui n'avait encore jamais remporté un tel trophée.

À l'époque, quand TorrentFreak a lancé son classement à la fin des années 2000, les séries les plus téléchargées illégalement provenaient des chaînes traditionnelles, comme Heroes ou Lost. Mais depuis, le paysage télévisuel a bien changé : il est aujourd'hui dominé par les plates-formes de streaming.

Or, si la plupart des foyers disposent d’un abonnement à ces mêmes plates-formes de streaming, suivre toutes les séries populaires exige désormais plusieurs services payants. Services qui augmentent de surcroît leurs tarifs chaque année, ou presque. De quoi être tenté par des sources non officielles, comme les sites de référencement BitTorrent.

Quelles sont les séries les plus téléchargées illégalement en 2025 ?

Roulement de tambour : en 2025, la série TV la plus téléchargée illégalement est… Stranger Things ! La 5e et dernière saison a suscité un engouement tel qu'elle a même réussi à faire planter les serveurs de Netflix. La série phare de la plate-forme devance un autre de ses succès, Squid Game, tandis que The Last of Us (HBO) complète le podium.

Netflix confirme ainsi sa “suprématie” en plaçant ses deux séries en 1re et 2e positions. Cette domination de Stranger Things et Squid Game est tout de même paradoxale : malgré des investissements colossaux dans la sécurité et la lutte contre le piratage, Netflix peine à endiguer le phénomène. Les mesures de plus en plus restrictives concernant le partage de compte y sont probablement aussi pour quelque chose.

Petite surprise du côté d’Apple TV+, qui conserve 3 places dans le top 10 grâce à Severance, Silo et le nouveau succès Pluribus. À l’inverse, Disney+ recule : après 4 séries classées en 2024, elle n’en compte plus qu’une cette année, Andor.

Voici le classement définitif :

Stranger Things (Netflix) Squid Game (Netflix) The Last of Us (HBO Max) Severance (Apple TV+) Andor (Disney+) Reacher (Amazon Prime) Silo (Apple TV+) Pluribus (Apple TV+) Wednesday (Netflix) Alien: Earth (FX/Hulu – Disney+ en France)

Comme expliqué par TorrentFreak, notez que ce classement repose uniquement sur le trafic BitTorrent, qui ne reflète qu’une fraction du piratage actuel. La majorité des utilisateurs privilégient désormais les sites et services de streaming illégaux, qui ne publient pas de statistiques. Cela signifie que les chiffres réels sont probablement bien plus élevés.

Source : TorrentFreak