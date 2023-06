Starfield : finalement, la version physique inclura un disque, mais seulement sur Xbox

Alors, disque ou pas disque ? Il semblerait que même Bethesda semble avoir du mal à se décider sur la question concernant Starfield. En effet, le studio a récemment annoncé sur Twitter qu’aucune version physique du jeu ne comportera de disque… jusqu’à faire machine arrière sur son site, en déclarant que seule la version Xbox Series pourra en profiter.

Ce week-end, Bethesda a déclenché une petite polémique sur les réseaux sociaux en annonçant que les versions physiques de Starfield ne comporteront pas de disques, mais plutôt un code de téléchargement. En effet, beaucoup y ont vu là une volonté du studio de profiter de l’aura de son prochain jeu pour court-circuiter le marché de l’occasion et ainsi pousser les joueurs à acheter le titre au prix fort.

Or, il semblerait que Bethesda se soit quelque peu emmêlé les pinceaux. En effet, le studio ne dit pas exactement la même chose sur son site. Dans son récapitulatif de toutes les éditions collector du titre, Bethesda indique que « le disque de jeu est inclus dans l’édition physique standard Xbox. Un code de jeu est inclus avec les achats physiques de l’édition PC Standard. »

L’édition physique de Starfield contiendra un disque uniquement sur Xbox

Notons que le disque sera uniquement inclus dans la version physique Standard. Les éditions Premium et Constellation, pourtant bien plus onéreuses puisque coûtant respectivement 114,99 € et 299,99 €, se contenteront d’un code de téléchargement, en plus de leurs avantages respectifs. Vous savez donc vers quelle édition vous tourner si le plus important pour vous reste la fameuse galette.

Difficile en revanche de savoir avec certitude si cette communication inconstante est le fruit d’une erreur ou non. Comme le note le site Eurogamer, Bethesda a depuis supprimé son tweet annonçant qu’il n’y aurait pas de disques dans les versions physiques. De là à savoir si cela signifie que le studio a fait marche arrière face à la gronde des joueurs ou simplement que le community manager a commis une petite boulette, on ne se prononcera pas.

