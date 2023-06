Starfield : AMD promet une optimisation aux petits oignons sur PC, et chez Nvidia ?

Nouveau coup de tonnerre chez les futurs joueurs de Starfield. Hier, AMD et Bethesda ont annoncé un partenariat visant à optimiser le prochain blockbuster pour le matériel du constructeur. Si les détenteurs de processeurs Ryzen et cartes graphiques Radeon se frottent les mains, ceux se trouvant chez Nvidia grincent des dents.

Décidément, Starfield a bien du mal à éviter les polémiques ces derniers temps. Pas plus tard que ce week-end, Internet a tremblé lorsqu’une petite erreur de communication de la part de Bethesda a laissé croire qu’aucun disque ne sera présent dans les versions physiques du jeu — en réalité, seule l’édition standard sur Xbox en bénéficiera. Alors que le studio a à peine eu le temps de calmer le jeu qu’un autre scandale a éclaté sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé hier lorsque AMD a annoncé son partenariat avec le studio, qui vise à obtenir la meilleure optimisation possible sur son propre matériel. « Nous avons des ingénieurs AMD dans notre base de code qui travaillent sur le traitement de l’image FSR2 et l’upscaling, et le résultat est incroyable », jubile même Todd Howard. Cette optimisation se concentrera en premier lieu sur les derniers processeurs et cartes graphiques de la marque, soit respectivement les Ryzen 7000 et Radeon 7000.

Sur le même sujet — Starfield : Bethesda confirme que le jeu sera bloqué à 30 FPS sur les Xbox

Les joueurs s’inquiètent d’un manque de support DLSS sur Starfield

Il faut cependant bien comprendre que ce travail effectué par les équipes d’AMD sur le FSR2 bénéficiera à toutes ses cartes graphiques, ainsi qu’à la version Xbox du jeu. Une bonne surprise pour le moins bienvenue, quand on regarde la configuration recommandée par Bethesda pour le moins costaude sur PC. Au sein de l’écurie Nvidia, en revanche, la nouvelle n’a pas suscité le même enthousiasme.

« [AMD] bloque intentionnellement le support DLSS dans les jeux qu’ils sponsorisent, chose que Nvidia ne fait pas du tout », se lamente un joueur sur Twitter, tout en appelant au boycott du jeu. Pourtant, si cette annonce signifie bien que les joueurs sur matériel AMD bénéficieront d’un soin tout particulier, elle ne sous-entend en rien que le Starfield ne sera pas compatible avec le DLSS de Nvidia. Sur Reddit, un autre utilisateur souligne même, non sans un pointe d’ironie, que le cas échant, les moddeurs se feront un plaisir d’ajouter la compatibilité DLSS une fois le titre disponible.

Quoiqu’il en soit, et malgré la fâcheuse habitude qu’a Bethesda de sortir des jeux truffés de bugs, il paraît assez peu probable qu’un titre de l’ampleur — et de l’importance pour Microsoft — sur Starfield connaisse un lancement catastrophique sur les cartes graphiques de Nvidia. Le support du DLSS, si bel et bien absent à la sortie, ne passera très probablement pas à la trappe.

Source : PC Gamer