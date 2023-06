Starfield : Bethesda confirme que le jeu sera bloqué à 30 FPS sur les Xbox

Todd Howard, de Bethesda, a révélé à IGN que Starfield fonctionnera en définition 4K à 30 images par seconde sur la Xbox Series X et en 1440p et 30 FPS sur la Xbox Series S.

Avant-hier, Xbox et Bethesda ont confirmé que Starfield sera lancé sur PC et sur les consoles Xbox Series le 6 septembre, en tant que jeu standalone et en tant que titre Game Pass sur PC et Xbox. À la suite de la présentation officielle, sous forme de vidéo de pas moins de 45 minutes de gameplay, Bethesda a donné quelques détails supplémentaires sur le titre, dont notamment ce qu’il faut attendre des performances.

Bethesda a confirmé que Starfield visera un framerate de 30 FPS sur les Xbox Series X et Xbox Series S, faisant du PC la seule plateforme capable de faire tourner le jeu à 60 FPS. « Je pense que vous ne serez pas surpris, au vu de nos précédents jeux, de savoir ce que nous recherchons », a expliqué Todd Howard. « Toujours ces immenses mondes ouverts, entièrement dynamiques, hyper détaillés, où tout peut arriver. Et c'est ce que nous voulons faire. C'est de la 4K sur le X. C'est de la 1440 sur le S. Nous le bloquons à 30 FPS, parce que nous voulons cette fidélité, nous voulons toutes ces choses. Nous ne voulons rien sacrifier ».

Lire également – Starfield : voici les prix des différentes versions de l’exclusivité Xbox

Pas de 60 FPS pour Starfield sur console

Todd Howard a pourtant laissé entendre que le jeu pouvait aller au-delà de 30 FPS. « Heureusement, dans le cas présent, nous avons réussi à le faire fonctionner à plein régime. Il tourne souvent bien au-dessus. Parfois, il atteint 60. Mais sur les consoles, nous le bloquons parce que nous préférons la cohérence, où l'on n'y pense même pas ».

Pour éviter de se retrouver avec des scènes à 60 FPS et d’autres à 30 FPS, ce qui créerait un sentiment de lenteur, Bethesda a donc tout simplement préféré de bloquer le jeu à 30 FPS. Beaucoup de joueurs seront donc déçus, mais cela ne devrait pas forcément ruiner l’expérience, qui s’annonce grandiose.

Comme l’ont fait d’autres studios, on espère que Bethesda ajoutera à terme un mode « Performance » au jeu, qui viendrait légèrement réduire la qualité des graphismes au profit d’une cadence de 60 FPS.