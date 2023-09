Starfield : il termine le jeu en moins de 3 heures avant même la sortie officielle

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de voir émerger un premier speedrun très impressionnant sur Starfield. Le joueur Micrologist est en effet parvenu à terminer le jeu en moins de 3 heures, avant même que celui-ci ne sorte officiellement pour le grand public. La grande tradition des speedruns des titres Bethesda peut reprendre.

Malgré leur quantité de contenus systématiquement conséquente, les jeux Bethesda ont toujours attiré les speedrunners, qui s’affrontent depuis des années pour terminer les jeux le plus rapidement possible. À ce jour, le record du speedrun sur Skyrim est détenu par le joueur Waz, qui a terminé le jeu en seulement 22 minutes et 58 secondes, là où d’autres comptent leurs temps de jeu en plusieurs centaines d’heures.

Il faut dire que toutes les productions Bethesda ont un point commun : s’il est possible de se plonger dans leur univers pendant des jours entiers, leur campagne principale, de son côté, est généralement assez courte. Et il semblerait que Starfield n’échappe pas à la règle. En effet, un joueur vient d’établir un premier record sur le dernier titre du studio, en faisant dérouler les crédits en seulement 2 heures, 51 minutes et 42 secondes.

Le premier speedrun de Starfield établit un record à moins de 3 heures

Ce premier record revient à Micrologist, qui a publié la run entière sur YouTube. On vous conseille bien évidemment de ne pas regarder la vidéo si vous souhaitez vous préserver des spoilers. Il y en a effet une précision de taille à apporter : Starfield n’est même pas encore sorti pour le grand public. Il faudra attendre demain pour que tout le monde puisse mettre la main sur le jeu événement, et seuls les joueurs ayant acheté la version Premium y ont accès depuis le 1er septembre.

La performance de Micrologist n’en est donc que plus bluffante. Pour parvenir à ce résultat, le joueur passe évidemment tous les dialogues, mais parvient également à éviter un bon nombre de combats en se faufilant rapidement entre les adversaires. Si son record sera très certainement battu dans les prochains jours, il pave la voie aux autres speedrunners qui apprendront de ces techniques pour les améliorer et, à terme, en trouver de nouvelles — quitte à exploiter les traditionnels bugs pour un jeu Bethesda.