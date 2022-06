Starfield : la quête principale dure entre 30 et 40 heures, du jamais vu chez Bethesda

Le jeu Starfield va arriver sur PC et Xbox Series X/S en 2023 et de nombreux détails commencent enfin à apparaître à son sujet. Bethesda a par exemple confirmé qu’il faudrait entre 30 et 40 heures pour le terminer en ligne droite, ce qui en fait le jeu le plus long du studio.

Starfield a longtemps été mystérieux mais le 12 juin 2022, le jeu a enfin montré du gameplay lors de la conférence Xbox. Plus encore, les langues se délient chez Bethesda, les développeurs pouvant enfin parler de leur bébé. C’est le cas de Todd Howard, un vétéran du studio, qui donne des détails croustillants.

Ainsi, il indique que Starfield sera un jeu conséquent. Très conséquent, même. Il faudra entre 30 et 40 heures pour le terminer en ligne droite, c’est-à-dire sans faire une seule quête ou activité annexe. C’est le jeu le plus long du studio. Howard précise qu’il sera 20% plus long que tous les autres titres précédents. Pour vous donner une idée, il faut un peu plus de 25 heures pour arriver à bout de Skyrim en se concentrant uniquement sur la quête principale.

Starfield est un jeu parti pour durer

Cela fait maintenant dix ans Bethesda ressort sans cesse Skyrim, son jeu phare, bien appuyé par une communauté toujours aussi active. C’est le destin espéré pour ce Starfield. Le titre sera enrichi avec des DLC au fil des ans et les mods seront évidemment encouragés. De quoi étendre une durée de vie qui s’annonce déjà exponentielle. Bethesda a promis que plus de 1000 planètes seraient explorables, dont beaucoup créées de toutes pièces (donc pas générées aléatoirement).

Cela n’empêche pas Bethesda de ne pas penser à la suite. Howard a ainsi donné des nouvelles d’Elder Scrolls 6, la suite de Skyrim annoncée en 2018. Le jeu est toujours en pré-production et n’est donc pas près d’arriver. Ensuite, ce sera au tour de Fallout 5 d’entrer en jeu. Ceux qui connaissent le rythme de travail de Bethesda savent qu’il ne faudra pas l’attendre avant au moins dix ans. C’est dit.

Pour rappel, Starfield devrait arriver sur PC et Xbox Series X dans le courant de l’année 2023. On espère qu’il sera aussi bon que les promesses le laissent penser…