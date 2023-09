Starfield : le jeu tourne mal sur votre PC ? C’est de la faute d’Intel d’après Bethesda

Les joueurs essayant de faire tourner Starfield sur une machine équipée d'une carte graphique Intel rencontrent de nombreux problèmes. Contacté, Bethesda répond qu'elles ne sont pas assez puissantes, ce qui est faux.

Le jeu de rôle spatial de grande envergure Starfield n'en fini pas de faire parler de lui. En bien ou en mail d’ailleurs. Par exemple, et malgré la jeunesse du titre sorti officiellement le 6 septembre, il y a un consensus sur le fait que Starfield est bourré de bugs en tout genre (mais c'est fait exprès soi-disant). Au fond ce n'est pas très étonnant pour un jeu aussi vaste et ambitieux, et les correctifs sont là pour ça. En revanche, quand vous êtes victimes de crash à la chaîne parce que vous avez un processeur AMD ou autre, c'est tout de suite moins amusant.

Parmi les composants qui posent de sérieux problèmes à celles et ceux qui veulent s'essayer à Starfield, on trouve les cartes graphiques Intel. Notamment sa série de GPU dédiés Arc. Moins connues que les Radeon d'AMD et les GeForce de Nvidia, elles en sont les concurrents directs et se placent parfois au-dessus en terme de performances en les comparant à des modèles équivalent chez les deux autres constructeurs.

Bethesda estime que les cartes graphiques Intel sont responsables des crash sur Starfield

Intel est bien conscient du souci entre ses cartes graphiques Arc et Starfield. La marque a déjà déployé deux pilotes spécifiquement prévus pour optimiser le fonctionnement du jeu. Malheureusement, cela ne suffit pas et les joueurs se sont alors tournés vers le support de Bethesda. La réponse qu'a reçu GeneralAkAbA sur Reddit est pour le moins étonnante : “Je vois que vous avez une carte graphique Intel Arc A770. Elle ne répond pas à la configuration minimale d'une AMD Radeon RX 5700, ou d'une NVIDIA GeForce 1070 Ti. […] les conseils de dépannage que nous pouvons fournir sont limitées, dans la mesure où certains pourraient endommager votre système”.

Il faut donc comprendre que Bethesda ne fera rien. Le problème, c'est que la Intel Arc A770 est plus puissante que les deux modèles cités. Le développeur botte donc en touche, volontairement ou par méconnaissance, alors qu'on pourrait s'attendre à un travail d'optimisation de Starfield pour les cartes graphiques Intel. Visiblement, les joueurs concernés devront prendre leur mal en patience en attendant qu'Intel fasse lui-même le travail.