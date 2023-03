Starfield sortira le 6 septembre 2023, c’est officiel

Starfield est l’un des jeux les plus attendus de l’année. Il a désormais une date de sortie officielle : ce sera pour le 6 septembre 2023. Une présentation complète aura lieu au mois de juin.

Starfield, c’est le prochain gros projet de Bethesda, le studio derrière les Elder Scrolls et les derniers Fallout. Extrêmement attendu, le jeu a désormais une date de sortie : ce sera pour le 6 septembre 2023.

Microsoft avait promis une sortie au premier semestre 2023, mais devant l’ampleur de la tâche, Starfield a du être reporté à la rentrée. Cette fois, c’est la bonne ! La firme de Redmond a même prévu d’en dévoiler un peu plus très bientôt.

Starfield va se dévoiler longuement en juin

Microsoft, le propriétaire de Bethesda, a en effet annoncé la tenue d’un Starfield Direct le 11 juin prochain. Cette conférence en ligne aura pour but de nous montrer un peu plus de gameplay et des fonctionnalités encore inconnues. D’ailleurs, on peut apercevoir quelques séquences intéressantes dans la vidéo d’annonce.

Starfield, c’est le projet démesuré par excellence. Annoncé en 2018, il doit installer une franchise phare dans le monde du jeu vidéo, devenir le titre de référence en la matière pour les années à venir, à l’image de ce qu’avait été Skyrim en son temps. Comme les précédents Bethesda, il s’agira d’un jeu de rôle en monde ouvert. Cette fois, le joueur sera propulsé dans le futur et pourra visiter des centaines et des centaines de planètes modélisées. Les promesses sont immenses, puisque le studio nous assure que nous aurons à la fois un jeu d’exploration, de tir, de combat spatiaux et de construction. Tout ça, c’est ce que nous avons déjà vu, mais nul doute que Bethesda en a encore sous la pédale. En tout cas, les premiers testeurs parlent d’une véritable révolution dans le jeu vidéo.

Pour rappel, Starfield sera une exclusivité au Game Pass. Il sortira donc sur PC, sur Xbox et dans le Cloud, mais pas sur PS5. Une arme de poids dans la guerre des consoles. Après la sortie, Bethesda se mettra à l’œuvre sur son autre projet très attendu : The Elder Scrolls VI.

Rendez-vous donc le 6 septembre prochain !