Starfield : ce disque dur officiel aux couleurs du jeu ne peut pas le faire tourner

Seagate a développé un disque dur externe pour console Xbox et PC aux couleurs du jeu Starfield. Il est certes plutôt joli, mais il n'est pas possible d'installer le jeu dessus.

Faites-vous partie de celles ou ceux qui depuis quelques jours passent leur temps à explorer l'espace, améliorer leur vaisseaux spatial et combattre des créatures extraterrestres ? Sous-entendu, jouez-vous à Starfield, le jeu de rôle ambitieux de Bethesda sorti le 6 septembre ? Si oui, vous avez peut-être été tellement conquis que vous voudriez habiller votre console Xbox Series X ou Series S aux couleurs du jeu. Pour ça, il y en effet une coque spéciale.

Vous en voulez plus ? Alors il y a la manette Xbox Starfield officielle. N'espérez pas mettre la main sur la carte graphique AMD RX 7900 XTX Starfield, elle n'est pas à vendre. En revanche, Seagate met en vente un disque dur externe pour Xbox et PC aux couleurs du jeu. “Sous licence officielle Bethesda et présentant un artwork exclusif en hommage aux explorateurs de Constellation, les Game Drive et Game Hub offrent un design qui semble tout droit sorti des Settled Systems de Starfield”, décrit le constructeur.

Le disque dur Starfield de Seagate ne permet pas d'installer le jeu dessus

Les Game Drive sont disponibles avec 2 ou 5 To de capacité, et ils sont effectivement plutôt bien réalisés. “Grâce à l’éclairage LED RVB personnalisable, ces disques instillent la beauté des étoiles dans l’écosystème des joueurs”. Tout un programme. Il y a cependant un bémol. Pas de quoi rendre l'objet rédhibitoire, mais important tout de même. Vous ne pouvez pas installer Starfield sur ces disques durs. Optimisé pour Xbox Series X et S, le jeu nécessite d'être installé sur le SSD interne de la console, hors il s'agit là de disques durs externes.

Lire aussi – Starfield : des joueurs PC équipés d’un processeur AMD victimes de crash à répétition

Sur PC, vous pourriez en théorie mettre le jeu dessus. Sauf que la configuration requise précise bien l'utilisation d'un SSD. Il est donc possible que vous rencontriez des problèmes lors d'une partie. Les disques dur Seagate Starfield sont vendus aux prix suivant sur le site officiel :