Starfield : voici à quoi ressemble la manette Xbox officielle de l’un des jeux les plus attendus de l’année

Le site Dealabs, en collaboration avec le leaker réputé billbil-kun, vient de révéler les premières informations sur la manette et le casque Xbox officiels aux couleurs de Starfield.

L'année 2023 est d'ores et déjà marquée par des sorties vidéoludiques d'envergure à commencer par The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Star Wars : Jedi Survivor ou encore Diablo IV, officiellement disponible depuis ce mardi 6 juin 2023.

Mais c'est loin d'être fini puisque les joueurs pourront également poser leurs mains cette année sur Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2, Alan Wake 2, le remake de Metal Gear Solid 3 sans oublier Starfield, le RPG spatial tant attendu de Bethesda.

Concernant Starfield, on devrait enfin avoir de nouveaux extraits de gameplay lors du Xbox Games Showcase prévu ce dimanche 11 juin 2023. En attendant, les rumeurs vont bon train à son sujet. En avril 2023, des images d'une hypothétique manette officielle aux couleurs du titre ont fait surface sur la toile.

Voici la manette et le casque sans fil Xbox édition Starfield

Or, le site Dealabs, en collaboration avec le leaker réputé billbil-kun, vient justement de confirmer l'existence de deux accessoires Xbox estampillés Starfield. Ainsi, les produits repérés à la début mai 2023 sous les noms de code Ogden et Orren sont bel et bien une manette et un casque sans fil officiels Xbox aux couleurs du jeu de Bethesda.

D'après des informations exclusives de l'insider, ces deux accessoires seront disponibles en Europe, aux Etats-Unis et sur d'autres marchés aux prix suivants :

Manette sans fil Xbox – Edition limitée Starfield : 74,99 €

Casque sans fil Xbox – Edition limitée Starfield : 124,99 €

En outre, billbil-kun est en mesure de confirmer que les deux produits seront dévoilés officiellement lors du Xbox Games Showcase ce 11 juin 2023. Selon lui, la manette et le casque seront s'ailleurs disponibles à la vente dès la fin de la conférence.

Si vous êtes curieux à l'idée de voir à quoi ressemblent ces deux accessoires, sachez que le compte Twitter eXtas1s vient de partager en exclusivité un court aperçu vidéo du casque sans fil Starfield. Quant à la manette, vous retrouverez ci-dessous les images partagées en avril 2023. Toutefois, il est possible que le design définitif de la manette diffère de celui dévoilé par les photos en fuite précédemment.