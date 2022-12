Xbox : un troisième jeu Bethesda sera exclusif en plus de Starfield et The Elder Scrolls 6

Alors que Microsoft s’évertue à dire que sortir des jeux exclusivement sur Xbox n’est pas dans son intérêt, la firme a confirmé discrètement qu’un troisième jeu Bethesda sera bel et bien une exclusivité. Nous savions déjà que Starfield ne sortira pas sur PlayStation et il semble mal parti pour que The Elder Scrolls VI soit disponible chez Sony. Reste à deviner quel est ce mystérieux troisième titre.

C’est l’heure pour Microsoft de contre-attaquer. Suite à la plainte à son encontre déposée par la FTC dans le but de bloquer son rachat d’Activision-Blizzard, la firme a publié une réponse officielle dans un document de 37 pages. Dedans, l’entreprise répète son discours habituel des derniers mois : l’acquisition a, selon elle, uniquement pour objectif de servir les joueurs et non de faire de grosses licences existantes — suivez notre regard — des exclusivités Xbox et PC.

Pour les licences existantes, certes, mais pour les prochaines… Même Microsoft admet prévoir renflouer son catalogue d’exclusivités avec quelques missiles bien sentis. Naturellement, elle compte pour cela sur Bethesda, racheté l’année dernière, dont l’acquisition a clairement été faite dans ce but précis. Dans le document, Microsoft indique ainsi que trois jeux exclusifs sont actuellement en préparation chez les créateurs de The Elder Scrolls et des derniers Fallout.

Quelle est la 3e exclusivité Xbox et PC signée Bethesda ?

« Xbox prévoit que trois futurs titres […] tous conçus pour être joués principalement seul ou en petits groupes, seront exclusifs à la Xbox et aux PC », peut-on lire dans le document, une portion étant cachée au grand public. Reste donc à lancer les paris sur le nom de ces trois titres en question. Pour l’un d’entre eux, c’est plutôt simple : nous savons déjà que Starfield ne sortira pas sur PlayStation.

Sur le même sujet — Starfield : la quête principale dure entre 30 et 40 heures, du jamais vu chez Bethesda

Annoncé il y a plusieurs années déjà, il est également assez peu probable que Microsoft laisse The Elder Scrolls 6 passer chez la concurrence, bien qu’il se pourrait que la FTC impose de sortir le jeu sur toutes les plateformes au vu de sa popularité. Pour ce qui est du troisième, il faut entrer sur le terrain de la spéculation. Redfall, prévu pour l’année prochaine, pourrait être l’heureux élu. On peut également citer un hypothétique Fallout 5, ou encore le jeu Indiana Jones actuellement en travaux. Rendez-vous dans quelques mois (années ?) pour la réponse définitive.

Source : The Verge