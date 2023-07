Starfield vs Baldur’s Gate 3 : les joueurs se tirent déjà la bourre avant même la sortie des jeux

On pensait en avoir fini avec les petites guéguerres entre joueurs, mais il semblerait que la sortie prochaine de Starfield et Baldur’s Gate 3 ait ravivé la flamme. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à défendre corps et âme leur poulain… alors même que personne n’a mis la main sur les titres en question.

Les conflits entre joueurs et licence ne datent pas d’hier. Depuis que le jeu vidéo existe, ou presque, les fans du monde entier débattent pour élire la meilleure saga, le meilleur titre, le véritable GOTY et autres joyeusetés, sans vraiment prendre en compte l’importance de la subjectivité. Avec le temps néanmoins, et face à la multiplication des jeux et des genres, ce type de discours s’était fait plus discret, admettant peu à peu que tout n’est qu’une question de goût.

Et puis… Starfield et Baldur’s Gate 3. Qu’on se le dise, 2023 est une année grandiose pour le RPG. Après Final Fantasy XVI — dont certains arguent d’ailleurs qu’il ne s’agit pas vraiment d’un RPG, mais c’est un autre débat — les adeptes du genre patientent désormais jusqu’à la sortie des deux prochains titans du genre. Starfield d’un côté, nouvelle licence de Bethesda, maître incontesté du RPG occidental, et Baldur’s Gate 3 de l’autre, nouveau-né de la plus grande saga du CRPG de l’histoire.

Les joueurs renouent avec leurs vieux démons avec la sortie de Starfield et Baldur’s Gate 3

Forcément, de telles promesses ont de quoi monter à la tête de certains. Il n’y a qu’à effectuer une rapide recherche « Starfield Baldur's Gate 3 » sur Twitter pour se rendre compte du désastre. Des dizaines et dizaines de tweets, cherchant tous à expliquer par 1+B pourquoi tel titre sera meilleur que l’autre. Dans un camp, on se moque des temps de chargements et des bugs (très probables) de Starfield.

Dans l’autre, on qualifie Baldur’s Gate 3 d’antiquité, désespéré de faire revenir sur le devant de la scène un sous-genre du RPG appartenant soi-disant au passé. Bien sûr, les consoles y jouent un rôle prépondérant : si les deux jeux seront disponibles sur PC, Starfield le sera également sur Xbox Series tandis que Baldur’s Gate 3 a opté pour la PS5.

Précisons-le donc ici une nouvelle fois : tout cela n’est qu’une question de goût. Chacun saura y trouver son compte dans l’un des jeux, sans que cela n’influe sur la qualité de l’autre. Les goûts et les couleurs, en somme.