Starfield : gare aux spoils, des extraits du jeu circulent déjà sur le web

Alors que Starfield est d'ores et déjà entre les mains de la presse et des influenceurs, des extraits du jeu de Bethesda circulent actuellement sur la toile. Pour éviter les spoils, il faudra rester vigilant sur certains sites comme X, Reddit ou YouTube.

C'est devenu une triste habitude dans l'industrie vidéoludique. Chaque sortie d'un titre très attendu est souvent gâchée par la publication sur YouTube et d'autres sites d'extraits de gameplay, de cinématiques quand ce n'est pas l'intégralité du scénario. En mai 2023, on se souvient que The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom était déjà disponible en téléchargement illégal 10 jours avant sa sortie !

Mais avant cela, une autre fuite survenue en février 2023 sur Discord avait partagé l'intégralité de l'art book de l'édition collector de Zelda : TOTK. Un catastrophe pour les fans et pour Nintendo, l'ouvrage contenant de nombreux détails sur le scénario du jeu, sur des personnages clés ou des mécaniques de gameplay.

Des extraits de Starfield fuitent déjà sur le web

Et comme il fallait s'y attendre, Starfield va lui aussi être victime de ces joueurs indélicats… En effet et comme le rapportent nos confrères du site Eurogamer, des extraits du jeu de Bethesda circulent d'ores et déjà sur la toile. On peut notamment y voir du gameplay, des cinématiques ou encore des options de personnalisation. En cherchant bien, on peut également découvrir les 30 premières minutes du RPG spatial.

Difficile de déterminer l'origine de ces fuites, même s'il faut rappeler que la presse et les influenceurs sont en possession du jeu depuis quelques jours maintenant. En outre, sachez que certains joueurs chanceux auraient également déjà reçu leur édition collector Constellation, à deux semaines de la sortie du titre. Il arrive régulièrement que des revendeurs indépendants ne s'embarrassent pas à respecter les dates de sorties officielles et à vendre des jeux bien avant leur lancement officiel.

Si comme nous, vous attendez impatiemment de poser vos mains sur le jeu le plus attendu de l'année, soyez très vigilant sur certains sites comme YouTube, X (Twitter), Reddit et d'autres réseaux sociaux portés sur le jeu vidéo. D'autant qu'il faut être lucide, les fuites sur Starfield vont se multiplier à vitesse grand V à l'approche de sa sortie, toujours prévue pour le 6 septembre 2023 sur Xbox Series X/S et PC.

