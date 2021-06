Starfield sort le 11 novembre 2022, en exclu sur Xbox Series et PC

Starfield a ouvert le Xbox & Bethesda Showcase de cet E3 2021. Pas de gameplay à se mettre sous la dent, mais une date de sortie et une confirmation : le RPG de Bethesda est une exclusivité Xbox et PC et n'est pas prévu sur PS5.

Ce 13 juin 2021, se tenait le Xbox & Bethesda Showcase de l'E3. Une conférence riche en annonces lors de laquelle a été communiquée la date de sortie de Starfield, l'un des jeux les plus attendus de l'industrie depuis son annonce il y a trois ans, lors de l'E3 2018. Le titre sortira donc le 11 novembre 2022, soit 11 ans jour pour jour après le lancement de Skyrim, qui arrivait sur nos machines le 11 novembre 2011.

Starfield ne sortira pas sur PS5 (en tout cas pas en 2022)

L'autre information primordiale qui nous parvient est que le jeu sera disponible sur les consoles de nouvelle génération de Microsoft, les Xbox Series X et Xbox Series S, ainsi que sur PC. Starfield ne se frayera donc pas un chemin jusqu'à la PS5, tout du moins pas dès la sortie du jeu. Il ne faut pas exclure qu'il soit porté sur PlayStation par la suite afin de gonfler les ventes. Mais nous avons en tout cas ici l'une des premières conséquences majeures du rachat de Bethesda par Microsoft.

Autrement, Xbox et Bethesda se sont montrés avares en détails sur le jeu en lui-même. Nous avons seulement eu droit à un bref trailer sans aucune séquence de gameplay, dans lequel nous n'apprenons pas grand chose, même si la direction artistique du jeu se précise quelque peu.

Bethesda est habitué à capitaliser sur ses licences historiques, notamment The Elder Scrolls et Fallout. La sortie Starfield constitue un événement en soi tant l'éditeur est réticent à lancer de nouvelles IP. Il s'agit même de la première nouvelle franchise signée Bethesda depuis 25 ans.

Pour rappel, Starfield est un RPG de science-fiction, supposément open-world. Nous vous proposons de visionner le trailer diffusé lors de la conférence E3 ci-dessous.