Starfield n’est plus le jeu le plus attendu de l’année, voici son remplaçant

Pendant plusieurs mois, Starfield a trusté la première place du prestigieux classement des jeux les plus attendus sur Steam. Aujourd'hui, le règne du prochain titre Bethesda est terminé. Un remplaçant inattendu a pris sa place, aux ambitions bien moins dantesques que la grosse cartouche de Microsoft.

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Sons of the Forest. En revanche, il est fortement probable que le nom de Starfield vous dise quelque chose. D'autant plus si vous lisez régulièrement nos colonnes, puisque nous avons placé ce dernier en 4e position de notre top 10 des jeux les plus attendus de la rédaction pour 2023 – malgré les efforts du rédacteur de ces lignes pour le placer en tête du classement. Pourtant, l'avis général penche également de ce côté. Pendant plusieurs mois, Starfield a été le jeu numéro 1 des jeux les plus attendus sur Steam.

Mais le roi a été détrôné. D'après les données récupérées par SteamDB, un nouveau titre se retrouve à la première place du podium. Ce titre, c'est donc Sons of the Forest, la suite du très apprécié The Forest, le jeu de survie indépendant qui avait agité les foules à sa sortie en 2014. Si le site ne permet pas de savoir combien de joueurs ont placé ce dernier dans leur liste de souhaits, il semblerait qu'ils soient désormais plus nombreux que pour Starfield.

Pourquoi les joueurs attendent moins Starfield que Sons of the Forest

Voilà une question qui a plusieurs réponses. Premièrement, il est bon de rappeler que Sons of the Forest ne sort pas de nulle part, puisque son prédécesseur avait connu un succès dantesque. Qui plus est, ce nouvel épisode promet d'explorer une autre partie de l'histoire ainsi que d'autres mécaniques de gameplay. Ensuite, il faut noter que le jeu entrera très bientôt en accès anticipé, à savoir le 23 février prochain. Pas étonnant donc que les joueurs souhaitent se tenir prêts pour l'ouverture des portes.

Mais il est également nécessaire de parler du développement visiblement compliqué de Starfield. Censé sortir en 2022, le jeu a été reporté à une date inconnue, bien que Microsoft met un point d'honneur à rappeler que la sortie aura bien lieu en 2023. Seulement, les licenciements de masse chez la firme semblent de nouveau mettre à mal les projets de Bethesda, tandis que le manque d'image et de communication n'aide pas à maintenir l'attente chez les joueurs. Des rumeurs prétendent que Starfield pourrait sortir le 29 juin 2023. Reste à espérer.

Source : SteamDB