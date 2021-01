Soldes hiver 2021 : les meilleurs offres sur les smartphones 4G et 5G

Pour les soldes d'hiver 2021, les smartphones 4G et 5G sont à l'honneur. C'est donc le bon moment pour s'en équiper. On trouve des modèles entrée, milieu et haute de de gamme. On fait le point sur les meilleures offres smartphones 4G et 5G des soldes d'hiver.

Poco M3 à 149,90 € 199,99 €

C'est parti pour les soldes d'hiver 2021 après deux semaines de retard sur le calendrier initial. C'est encore une belle occasion pour ceux qui recherchent une opportunité pour acheter un nouveau smartphone. Difficile de trouver une offre plus percutante que celle de Cdiscount sur le Xiaomi Poco M3, un smartphone d'entrée de gamme dont les performances tiennent la route pour son prix.

Malgré son positionnement, le Xiaomi Poco M3 n'a pas grand chose à envier à un smartphone milieu de gamme. C'est en tout cas le constat que nous avons fait pendant notre test du mobile. Sa configuration lui permet d'assurer un usage confortable au quotidien. Le smartphone embarque en effet un SoC Snapdragon 662 avec 8 cœurs Kryo 260 cadencés à 2,0 GHz. Le GPU Adreno 610 assure quant à lui les traitements graphiques.

L'ensemble est épaulé par une mémoire vive de 4 Go et 128 Go de stockage interne. Et pour les plus gourmands en espace, un port microSD séparé des deux emplacements nano-SIM permet d'ajouter du stockage supplémentaire jusqu'à 512 Go. Avec son triple capteur photo, le Poco M3 de Xiaomi assure de belles prises dans les bonnes conditions à l'arrière comme pour les selfies.

On finit sur le plus bel atout du smartphone qui est son autonomie. La batterie est en effet d'une capacité de 6000 mAh, un seuil assez rare pour être souligné. Si vous avez craqué pour ce modèle, il y a une bonne raison de lui ouvrir un peu plus votre cœur. Dans le cadre des soldes d'hiver 2021, Cdiscount propose une belle réduction de 25%, faisant passer son prix de 199 € à 149,90 €.

Oppo Reno 4Z 128 Go à 329 € 379 €

A la recherche d'un smartphone n'excédant pas les 350 € ? Vous pouvez vous tourner vers l'excellent Oppo Reno 4Z qui propose un rapport qualité prix imbattable. Il est soldé à 329 €. Plutôt pas mal puisque ce dernier est habituellement vendu pour 379 €. Vous réalisez donc une économie de 50 € si vous l'achetez maintenant.

Il bénéficie d’un écran ultra immersif avec un taux de rafraîchissement de 120Hz pour une fluidité exceptionnelle et un grand confort de lecture. Compatible avec la 5G, il vous permet de télécharger des fichiers de plusieurs Gigas en quelques secondes à peine et de profiter des appels vidéos en HD sans coupure.

Côté photographie, l’OPPO Reno4 Z 5G propose des prestations haut de gamme avec des photographies en haute définition, en grand-angle, en macro ou encore en basse luminosité. Son mode nuit frontal vous permet, de plus, de réaliser des selfies de qualité même en soirée.

Samsung Galaxy Note 10 Lite à 379 €

Si vous souhaitez acquérir le Samsung Galaxy Note 10 Lite, sachez qu'il passe pour la première fois sous la barre des 400 € à l'occasion des soldes d'hiver 2021 sur Cdiscount. Le smartphone de Samsung y est proposé à 379 €. Une excellente opportunité pour les personnes cherchant un smartphone performant sans pour autant casser leur tirelire.

Le Galaxy Note 10 Lite, le téléphone de Samsung a été dévoilé au grand public à la fin de l'année 2019. Le smartphone qui est livré avec un S-Pen est équipé d'un écran Super AMOLED Infinity-O Full HD+ de 6,7 pouces (avec une définition de 2400 x 1080 pixels), d'un processeur Exynos 9810, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via une carte microSD non fournie), d'une batterie de 4500 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

La partie photo est assurée par un triple capteur principal de 12 MP + 12 MP + 12 MP et par un capteur avant de 32 MP. Enfin, du côté de la connectique, on retrouvera essentiellement un port USB-C, le NFC, le réseau LTE (dual SIM), le WiFi ac dual band, le Bluetooth 5.0 et le GPS (Glonass, Beidou, Galileo).

Oppo Reno 10x Zoom à 399 €

Superbe offre pour le Oppo Reno 10X Zoom qui passe à 399 € au lieu de 699 € en moyenne. Ce smartphone sorti en 2019 embarque le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 855 Octo-Core cadencé à 2.8 GHz, 8 Go de RAM ainsi que 256 Go de stockage interne, extensible via micro SD.

Le terminal arbore un écran AMOLED de 6.65″ de définition Full HD+ de 1080 x 2340 pixels et 387 ppp. Sa batterie 4065 mAh compatible avec la charge rapide VOOC 3.0 lui assure une excellente autonomie. La partie photo est assuré par un capteur photo principal de 48+8+13 MP et le smartphone embarque également un zoom hybride 10x pour des photos nettes et claires même à distance.

Pour la connectique on retrouve un port USB-C, ainsi qu'un port jack 3.5mm. Les technologies Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, , NFC, reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale sous l'écran sont également de la partie. Enfin, l'appareil a des dimensions de 162 x 77.2 x 9.3 mm pour 215 grammes et tourne sous Android 9.0 avec ColorOS 6.0.

Huawei P40 128 Go 5G + Montre connectée Huawei Watch Fit à 499 € 549 €

Le smartphone haut de gamme Huawei P40 fait l'objet d'une promotion intéressante pendant les promos des soldes d'hiver 2021. Il est possible de l'acquérir avec la montre connecté Huawei Watch Fit pour 499 € au lieu de 549 €. Une réduction de 50 euros qui ne se refuse pas.

Concernant les caractéristiques techniques du smartphone, on retrouve des composants haut de gamme et une compatibilité assurée avec le réseau 5G. Il faut cependant faire une croix sur les services Google. Voici sa fiche techniques détaillée :

Processeur : Kirin 990 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz)

: Kirin 990 Octo-Core (cadencé à 2 x 2.86 GHz + 2 x 2.36 GHz + 4 x 1.95 GHz) Système : Android 10 avec EMUI 10.1

: Android 10 avec EMUI 10.1 Ecran : OLED 6.1″, résolution Full HD+ 1080 x 2340 pixels, 422 ppi

: OLED 6.1″, résolution Full HD+ 1080 x 2340 pixels, 422 ppi RAM : 8 Go

: 8 Go APN : Triple caméra 50MP f/1.9 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4, caméra avant 32 MP f/2.0

: Triple caméra 50MP f/1.9 + 16MP f/2.2 + 8MP f/2.4, caméra avant 32 MP f/2.0 Stockage : 128 Go (extensible à 256 Go via carte NanoMemory)

: 128 Go (extensible à 256 Go via carte NanoMemory) Connectivité : BT 5.1, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/ax/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, capteur gestuel

: BT 5.1, GPS, GLONASS, Wi-Fi ac/ax/b/g/n 2.4 GHz & 5 GHz, USB Type C, lecteur d'empreintes digitales, NFC, capteur gestuel Batterie : 3800 mAh avec charge rapide

: 3800 mAh avec charge rapide Dimensions : 148.9 x 71.06 x 8.50 mm pour 175 g

Smartphone Huawei P30 Pro 256 Go à 599 € 699 €

Le Huawei P30 Pro reste en 2021 l'un des meilleurs smartphones conçus à ce jour par le constructeur chinois. Durant les soldes Fnac Darty d'hiver 2021, il est possible de s'équiper de la version avec 256 Go de stockage interne et 8 Go de RAM à 599 € au lieu de 699 € soit une réduction de 100 €.

Le P30 Pro est un cador de la photo et a été un long temps le meilleur photophone selon DxOMark avec une note générale de 112 (119 en photo et 97 en vidéo). Le terminal propose une batterie de 4200 mAh qui lui confère une autonomie de plus de deux jours. Sous le capot, on retrouve le Soc Kirin 980, 8 Go de RAM et 256 Go pour la mémoire interne.

Coté affichage, le Huawei P30 Pro arbore un magnifique écran OLED de 6,47 pouces de définition 2440 x 1080 pixels. Il tourne sous Android 9 Pie et la surcouche maison EMUI 9.1. Son lecteur d’empreintes est placé sous l’écran, et il est résistant à l’eau et à la poussière grâce à sa certification IP68. Enfin, on apprécie également la présence d’un port USB-C ainsi qu’une compatibilité Bluetooth 5.0.

iPhone Xs Max 64 Go Argent à 649 € 749 €

Bon prix sur l'iPhone XS Max dans sa variante 64 Go coloris argent. S'il faut en temps normal débourser 749 euros pour se le procurer, il passe à 649 euros dans le cadre des soldes Cdiscount d'hiver 2021. La variante 256 Go est aussi à un bon prix : 749 € au lieu de 849 €. Même s'il est sorti en 2018, l'iPhone XS Max est un excellent smartphone.

On retrouve un écran OLED de 6,5 pouces. Pour un prix moins élevé que les iPhone 11 Pro, vous obtiendrez un smartphone puissant, élégant, luxueux et doté d’un double capteur photo efficace. On y trouve aussi Face ID, la recharge sans fil par induction et une certification IP68. Par contre, ils ne rivalisent pas face aux iPhone 11 Pro sur le terrain de l’autonomie.

OnePlus 8 Pro à 749 €

Pour les soldes d'hiver 2021, Amazon casse le prix des différentes versions. Le OnePlus 8 Pro bénéficie d'une baisse de prix de 150 €. La version 128 Go passe ainsi à 749 € au lieu de 899 €. Celle avec 256 Go de stockage est 849 € au lieu de 999 €.

Pour rappel, le smartphone est équipé d'un SoC Snapdragon 865 compatible 5G grâce au modem X55. La puce est épaulée par 8 Go de mémoire vive. Le OnePlus 8 Pro se distingue de la version standard par son écran 120 Hz, contre 90 Hz pour l'autre. La différence n'est pas vraiment remarquable à l'usage.

Le OnePlus 8 Pro est équipé d'un quadruple capteur photo dont objectif principal 48 MP, d'un ultra-grand angle de 48MP, d'un téléobjectif de 8MP et d'un objectif IR 5MP. À l'avant, on retrouve un capteur selfie de 16MP.