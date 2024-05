À seulement 189 €, le Galaxy A15 est le smartphone par excellence pour les petits budgets

Un bon smartphone ne coûte pas forcément cher. Samsung le prouve avec le Galaxy A15. Ne vous fiez pas à son positionnement tarifaire bas, c’est un modèle qui présente de nombreux atouts. Et durant les French Days, son prix est encore pour arriver à seulement 189 € !

Sorti en début d’année, le Galaxy A15 est le smartphone plus abordable de Samsung. Mais malgré son petit prix, il n’a rien à envier à des smartphones milieu de gamme plus chers. C’est donc une excellente alternative si vous cherchez un smartphone bon marché. Habituellement en vente à 219 € dans da version de 4Go de RAM + 128 Go de stockage, la Fnac propose le Samsung Galaxy A15 à 199 €. Pendant les French Days, le prix chute à nouveau à 189 € ! À ce prix-là, vous trouverez difficilement un autre modèle avec d’aussi bonnes caractéristiques.

Le Galaxy A15 4G embarque une puce MTK Helio G99 et dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces FHD+ (2340 x 1080 pixels). La dalle affiche une belle luminosités de 800 nits et un taux de rafraîchissent de 90 Hz. C’est donc un smartphone fluide aux couleurs vives.

Côté photo, on retrouve 3 capteurs à l’arrière. L’objectif principal, un grand angle 50 Mp, est accompagné d’un ultra grand angle 5 Mp et un objectif macro 2 MP. La caméra à l’avant profite d’une résolution de 13 Mp.

Enfin, l’autonomie est un point fort pour ce modèle puisque le Samsung Galaxy A15 dispose d’une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge super rapide de 25W. Cela vous donne la possibilité de l’utiliser pendant 2 jours sans avoir à le recharger.

