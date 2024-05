Les Xiaomi 13T et 13T Pro passent à petit prix pour les French Days, profitez-en vite !

Vous souhaitez profiter des promotions en cours pour acheter votre nouveau smartphone ? Voici un bon plan qui devrait vous plaire ! Pour les French Days, le prix des Xiaomi 13T et 13T Pro chute sur la Fnac et Darty. Et bonne nouvelle, avec le bonus de reprise, vous pouvez les avoir à un prix sacrifié ! Les stocks risquent de rapidement disparaitre. Alors ne tardez pas…

L’achat d’un nouveau smartphone représente un budget non négligeable, surtout lorsqu’on souhaite un modèle avec d’excellentes caractéristiques. Heureusement, durant les French Days qui se déroulent cette année du 30 avril au 7 mai, vous pouvez trouver des perles rares en promotion. C’est par exemple le cas des Xiaomi 13T et 13T Pro qui sont affichés respectivement à 499 € et 799 € au lieu de 649 € et 999 €. Mais ça n’est pas tout ! Ces deux smartphones sont compatibles avec le bonus reprise de 100 € ! Vous pouvez donc les avoir pour 399 € et 699 € seulement.

La marque Xiaomi est réputée pour proposer des produits à des tarifs très compétitifs sans faire de compromis sur la qualité. Les smartphones n’échappent pas à cette règle. Ne vous fiez donc pas à leur petit prix, les Xiaomi 13T et 13T Pro sont d’excellents modèles avec des caractéristiques haut de gamme. Le Xiaomi 13T Pro figure d’ailleurs parmi les meilleurs smartphones actuellement en vente sur le marché.

Les 2 smartphones sont dotés d’écran CrystalRes AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Les images sont fluides et particulièrement lumineuses.

Le Xiaomi 13T embarque un SoC MediaTek Dimensity 8200-Ultra associé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que la version Pro tourne avec un processeur 8 cœurs Mediatek Dimensity 9200+, très similaire à la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Ce sont donc des smartphones qui tiennent la route tant au niveau des performances techniques que de l’économie d’énergétique. Leur batterie de 5000 mAh leur offre d’ailleurs une excellente autonomie d’une bonne journée d’utilisation.

Côté photo, on retrouve un triple capteur arrière conçu en collaboration avec Leica. L’objectif principal de 50 MP est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 MP et d’un capteur téléobjectif de 50 MP. La caméra frontale profite d’une belle résolution de 20 MP. Enfin, la certification IP68 vous permet d’utiliser votre smartphone à l’extérieur car il est résistant à la poussière et à l’eau.

