French Days smartphones : les meilleures offres à ne pas manquer sont là !

Vous souhaitez acheter un nouveau smartphone ? C’est le bon moment pour craquer sans trop dépenser. Durant les French Days, de nombreux modèles sont en réduction et voient leur prix chuter comme neige au soleil. De quoi faire de belles économies… Voici notre sélection des meilleures promotions sur les smartphones.

Les smartphones en promotion pour les French Days : notre sélection des meilleures offres

Vous attendez les promotions pour acheter un nouveau smartphone moins cher ? Du 30 avril au 7 mai, les French Days vous donnent la possibilité de vous équiper à prix réduit. De nombreux enseignes affiches des offres intéressantes qui vont vous permettre de trouver votre bonheur et ce, quel que soit votre budget.

Les smartphones récents ont généralement une fiche technique ultra performante. Mais ne vous fiez pas seulement à leur prix. Nous avons également sélection quelques modèles d’entrée de gamme qui tiennent la route.

Le Pack Google Pixel 8 + Nest Hub 2 à 599 € au lieu de 799 €

Le Pixel 8 est le dernier sorti des smartphones Google. Normalement en vente à 799 €, il se retrouve accompagné de l’enceinte connectée Nest Hub 2 dans un pack proposé à seulement 599 € sur Boulanger. C’est un excellent prix pour ce smartphone haut de gamme.

Le Pixel 8 est doté de la puissante puce Google Tensor G3 couplée à 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. On retrouve aussi d’un écran OLED de 6,2 pouces qui profite d’une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

Côté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs : un grande-angle de 50 MP et un ultra-grand-angle de 12 MP à l’arrière, ainsi qu’une caméra frontale de 10,5 MP.

Enfin, sa batterie de 4 575 mAh est compatible avec la charge rapide. Vous pouvez profiter d’une autonomie de plus de 24 heures d’utilisation. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test du Google Pixel 8.

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max dès 1078 € au lieu de 1229 € pour les French Days

Acheter l’iPhone 15 Pro à 1 078 € au lieu de 1 229 €

Acheter l’iPhone 15 Pro Max à 1 270 € au lieu de 1 479 €

Vous souhaitez acheter le dernier smartphone d’Apple à prix réduit ? Durant les French Days, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max voient leur prix baisser sur Amazon. Les promotions sur les derniers modèles de la marque à la pomme sont rares, alors à ce prix-là, on ne réfléchit pas à deux fois !

Les iPhone 15 Pro sont les derniers nés de la famille Apple. Normalement en vente à 1 229 €, l’iPhone 15 Pro passe à 1 078€ pour les French Days. Tout comme lui, l’iPhone 15 Pro Max connait belle offre en s’affichant à 1 270 €, au lieu de 1479 €.

Cette nouvelle génération conçue avec un châssis en titane est plus robuste et légère. Elle est aussi équipée d'un port USB-C qui permet la recharge inversée. Côté performances, on retrouve le processeur ultra puissante A17 Pro ainsi qu’un bel écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces (pour la version Pro) et 6,7 pouces (pour le Pro Max).

La partie photo n’est pas en reste. Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max embarque tous deux un capteur principal 48 MP accompagné d’un ultra grand angle 12 MP et d’un téléobjectif 2x 12 mégapixels. L’iPhone 15 Pro Max dispose en plus d’un téléobjectif 5x 12 mégapixels contre 3x 12 mégapixels pour la version Pro.

