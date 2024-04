Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max passent à prix sacrifié pour les French Days, vite !

Vous cherchez un smartphone haut de gamme mais à un prix raisonnable ? Ce bon plan est fait pour vous ! Durant les French Days, vous pouvez vous offrir un iPhone 15 Pro ou un iPhone 15 Pro Max en promotion. À ce prix-là, on ne réfléchit pas à deux fois !

Acheter l’ iPhone 15 Pro à 1 037 € au lieu de 1 229 €

Acheter l’ iPhone 15 Pro Max à 1 270 € au lieu de 1 479 €

Cette année, les French Days se déroulent du 30 avril au 7 mai 2024. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech sont affichés à prix réduit. Vous souhaitez remplacer votre smartphone ? C’est le bon moment pour craquer pour un iPhone sans y laisser un bras. Les derniers sortis, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max sont actuellement en promotion chez Amazon. Ne tardez pas, les prix risquent d’augmenter à tout moment.

Les iPhone 15 Pro sont des smartphones dotés des meilleures technologies actuelles. Normalement en vente à 1479 euros, l’iPhone 15 Pro Max passe exceptionnellement à 1 270 euros dans sa version de 256 Go. Si vous avez besoin d’une espace de stockage plus élevé, les modèles de 512 Go et 1 To bénéficient aussi d’une belle réduction. Tout comme l’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone 15 Pro connait une baisse de prix intéressante dans sa version de 128 Go. Il passe ainsi à 1 037 € au lieu de 1 229 €.

Côté design, cette génération d’iPhone connaît des évolutions majeures avec, entre autre, l’arrivée du nouveau châssis en titane qui le rend robuste et léger. Il dispose également d'un port USB-C qui permet la recharge inversée et voit apparaître le bouton Action personnalisable très pratique.

Ces 2 smartphones sont dotés de la puce ultra puissante A17 Pro et d’un bel écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces pour la version Pro et 6,7 pouces pour le Pro Max. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce sont des modèle parfaits pour jouer à des jeux mobiles exigeants.

Autre similitude, ils sont tous les deux équipés d’un capteur principal 48 mégapixels, d’un ultra grand angle 12 mégapixels, d’un téléobjectif 2x 12 mégapixels. Mais l’iPhone 15 Pro Max dispose en plus d’un téléobjectif 5x 12 mégapixels contre 3x 12 mégapixels pour la version Pro. Enfin, la batterie vous offre une belle autonomie de 23 heures en lecture vidéo pour l’iPhone Pro contre 29 heures pour l’iPhone Pro Max.

