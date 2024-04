Grosse chute de prix sur le très bon smartphone Google Pixel 8 Pro !

Le Pixel 8 Pro est à prix réduit sur la boutique en ligne d'Orange. Pendant une durée limitée, le smartphone Google fait l'objet d'une remise globale de 350 euros grâce à une réduction immédiate et à un bonus de reprise à valoir sur un ancien mobile.

Dans le cadre des French Days 2024, le site Orange donne la possibilité d'avoir le Pixel 8 Pro à un prix très attractif. Jusqu'au 15 mai prochain, le smartphone Google disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go est à 799 euros au lieu de 949 euros. En plus de la remise immédiate de 150 euros, le téléphone est éligible à un bonus de reprise de 200 euros, à condition de rendre un ancien mobile via le mode Click & Collect. Au total, le Google Pixel 8 Pro revient donc à 599 euros.

Sorti en même temps que le Pixel 8 au cours de l'automne 2023, le Google Pixel 8 Pro est un smartphone qui possède un écran OLED de 6,7 pouces avec une définition de 2992 x 1344 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Le téléphone de la firme de Mountain View embarque aussi une mémoire vive de 12 Go de RAM, le processeur Google Tensor G3, une batterie de 5050 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android 14.

Du côté de la partie photo/vidéo, celle-ci est composée d'un capteur principal de 50 MP (ƒ/1,68), d'un capteur ultra grand angle de 48 MP (ƒ/1,95), d'un capteur telephoto de 48 MP et d'un capteur frontal de 10,5 MP. Enfin, la connectivité du téléphone est constituée de la norme Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, de l'USB Type-C et du GPS. Besoin de plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter notre article dédié au test du Google Pixel 8 Pro.