Xiaomi Mi 11i : un code promo fait baisser le prix du smartphone 5G pour les soldes

Voici une offre intéressante à saisir pour celles et ceux qui recherchent un bon smartphone Xiaomi compatible avec la 5G ! Pour les soldes, le Xiaomi Mi 11i atteint les 419 euros chez Cdiscount par l'intermédiaire d'un code promotionnel.

La période des soldes d'hiver 2022 continue avec ce nouveau bon plan issu du domaine de la téléphonie. Sur le site Cdiscount, il est possible d'avoir un smartphone 5G de la marque Xiaomi à moins de 420 euros.

En effet, le Xiaomi Mi 11i disponible dans un coloris noir est vendu par le site e-commerce français au tarif de 419 euros au lieu de 449 euros. Afin d'obtenir la réduction de 30 euros, il suffit de saisir le coupon 30DES399 au cours de l'étape du panier. Pour information, les frais de port sont gratuits si la livraison standard à domicile ou en point relais est choisie.

Commercialisé en France depuis la fin du mois de mai 2021, le Xiaomi Mi 11i est un smartphone équipé d'un écran de 6,81 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 888 (5nm), d'une batterie de 4520 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur MIUI. Pour l'APN, on retrouve un capteur principal de 108 + 8 + 5 MP et un capteur frontal de 20 MP.

