French Days Apple 2021 : le top des bons plans iPhone, iPad et AirPods

Les produits Apple n'échappent pas aux réductions des French Days. Dans ce dossier, nous avons rassemblé toutes les offres intéressantes sur les iPhone, iPad, AirPods ou encore sur les Mac.

French Days 2021 : le top des offres Apple

Les French Days sont de retour pour une deuxième vague toujours aussi intense en bons plans. Si vous souhaitez profiter de l'occasion pour acheter un nouveau produit Apple, nous consacrons ce dossier aux iPhone, iPad, Airpods, mais aussi aux Mac/MacBook. Vous y trouverez des modèles de toutes les gammes à des prix revus à la baisse. Sosh propose notamment une remise de 50 € sur toute la nouvelle gamme des iPhone 13.

Les bons plans iPhone et iPad

iPhone 12 Mini à 579 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPhone 12 mini est à un prix jamais vu. Il est désormais à 579 € sur Cdiscount pour les French Days au lieu de 809 €. Le prix affiché est de 599 € mais n'oubliez pas de saisir le code promo 20EUROS pour profiter de 20 euros de réduction supplémentaire. Au total, c'est près de 230 € d'économie réalisé sur l'iPhone 12 mini. Idéal pour les nostalgiques des anciens iPhone compacts, son format de 5,4 pouces en fait le modèle le plus petit de la gamme des iPhone de l'année dernière.

Série iPhone 13 à partir de 759 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Les nouveaux iPhone de 2021 bénéficient d'une réduction de 50 € chez Sosh pendant les French Days. Ce bon plan est valable aussi bien pour l'iPhone 13, les iPhone 13 Pro et Max que pour l'iPhone 13 mini. Cette dernière est à 758 € au lieu de 809 €, l'iPhone 13 est proposé à 859 € au lieu de 909 €. L'iPhone 13 Pro en ce qui le concerne est disponible à partir de 1109 € au lieu de 1159 €.

iPhone 12 64 Go à 764 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'iPhone 12 est disponible à un prix plus accessible que le tarif conseillé. Alors qu'Apple le facture en ce moment à 859 € sur son site officiel, le smartphone s'affiche à 764 € sur Amazon dans sa version blanche avec 64 Go de stockage interne. C'est une réduction qui ne se refuse franchement pas d'autant que l'iPhone 12 a été lancé à 909 €. C'est somme toute une baisse de 145 €. Une offre à ne pas manquer pendant les French Days.

iPad Air 2020 à 767 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ce bon plan est à retrouver chez Amazon qui propose une remise non négligeable sur le dernier iPad Air équipé du SoC Apple A14 Bionic. L'iPad Air offre de solides performances, un bel écran, est compatible avec l'Apple Pencil de 2e génération qui permet de prendre rapidement des notes et de donner vie à vos idées. Proposé en temps normal à 829 €, son prix est de 767 € en ce moment pendant les French Days sur Amazon. Mais vous devrez patienter un peu pour la livraison le temps d'un retour en stock.

French Days : les bons plans AirPods

AirPods 2 à 129 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Profitez des French Days pour acheter les écouteurs sans fil AirPods 2 à bon prix. Proposé en temps normal à 179 €, ils sont disponibles en ce moment sur Amazon à 129,99 €, soit une réduction de 50 euros. Les AirPods 2 offrent une expérience fluide et ergonomique et fonctionnent sans effort avec n'importe quel appareil Apple. Vous bénéficiez d'une autonomie standard de 5h pouvant grimper à 24h avec le boîtier de charge.

AirPods Pro à 208 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous voulez la meilleure expérience possible avec vos AirPods, la version Pro est évidemment plus complète. Son premier argument, c'est la présence de la réduction de bruit active. Ce modèle offre également un design différent et une meilleure tenue dans les oreilles. Sans oublier ses fonctionnalités premium et ergonomiques qui en font le choix idéal pour les utilisateurs exigeants. Les AirPods Pro sont à 208 € sur Amazon pour les French Days au lieu de 279 €.

AirPods Max à 489 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Enfin, si vous préférez les casques aux écouteurs, les AirPods Max n'échappent pas aux bons plans French Days. Les casques sans fil d'Apple s'affichent à 489 € en ce moment. C'est bien en dessous du tarif premium de 629 €, le prix conseillé. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de 140 € pour ces casques offrant un son haute-fidélité, une expérience confortable, sans oublier la réduction de bruit active pour un son immersif.

Les promos Mac et MacBook à l'occasion des French Days

Pack MacBook Air M1 + AirPods 2 à 1079 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

C'est une très belle offre que propose Cdiscount sur le MacBook Air M1 que l'on découvre dans un pack incluant les AirPods 2, le tout au prix de 1079 €. Cet ensemble devrait revenir en temps normal à 1308 €. En gros, vous profitez d'une réduction de 229 €. Pour rappel, le tarif conseillé du MacBook Air M1 est de 1129 € et celui des AirPods 2 est de 179 €. Le prix affiché pour ce pack est de 1099 € mais n'oubliez pas de saisir le code promo 20EUROS pour profiter d'une réduction supplémentaire de 20 euros.

Pour finir, vous pouvez également jeter un œil sur notre récapitulatif des offres sur les smartphones à l'occasion des French Days, celui sur les meilleurs bons plans French Days high-tech ou encore sur notre sélection des top promos chez Amazon en ce moment.