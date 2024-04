Le Samsung Galaxy S24 Ultra est à son prix le plus bas pour les French Days, vite !

Durant les French Days, vous pouvez profiter de nombreuses offres alléchantes pour vous équiper à prix réduit. Grâce à la réduction immédiate de 170 € cumulable avec les 100 € remboursés par Samsung, vous pouvez obtenir le Samsung Galaxy S24 Ultra à seulement 1199 € au lieu de 1469 €. Mais ça n’est pas tout…

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

170 € de réduction immédiate + 100 € de remboursement + les Buds 2 Pro gratuits : voici la meilleure offre des French Days sur le Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Galaxy S24 Ultra a récemment rejoint la famille des smartphones haut de gamme de Samsung. Ce bijou technologique est équipé d’un processeur ultra puissant Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. C’est un SoC peu énergivore qui intègre en plus les fonctionnalités d'IA. Grâce à sa bonne gestion de l’énergie, le smartphone propose une autonomie dépassant les 11h d’utilisation. Sa batterie de 5000 mAh est par ailleurs compatible avec une charge rapide de 45 Watts.

Pour le côté design, on retrouve un cadre en titane qui entoure un magnifique écran AMOLED de 6,8 pouces. Avec sa définition QHD+ (3120 x 1440 pixels) et un taux de rafraichissement jusqu'à 120 Hz, c’est un smartphone fluide qui vous offre des visuels éclatants et détaillés.

Enfin, la partie photo n’a rien à envier à la concurrence puisque le Galaxy S24 Ultra est doté de 4 capteurs à l’arrière. On retrouve ainsi un grand-angle de 200 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un téléobjectif de 10 MP et un zoom optique 5X de 50 MP. La caméra selfie dispose d’une résolution de 12 MP.

Durant les French Days, le smartphone haut de gamme de Samsung passe à prix irrésistible sur la Fnac. En cumulant la réduction immédiate de 170 euros avec l'offre de remboursement de 100 euros proposée par Samsung, le prix du Galaxy S24 Ultra chute à seulement 1199 €. Et ça n'est pas tout ! La Fnac va encore plus loin en vous offrant en plus des Buds 2 Pro d'une valeur de 199,99 €. Pour en profiter, il vous suffit d'ajouter les écouteurs et le smartphone dans votre panier.