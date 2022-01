Soldes OnePlus Nord 2 : le modèle 256 Go du smartphone 5G passe sous les 400 €

Belle offre à saisir pour celles et ceux qui sont à la recherche du modèle 256 Go du OnePlus Nord 2 ! Sur les sites de la Fnac et de Darty, le smartphone 5G de la marque chinoise passe sous les 400 euros grâce à une offre de remboursement. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS NORD 2 À LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE ONEPLUS NORD 2 CHEZ DARTY

Pour ce nouveau deal associé aux soldes Fnac/Darty hiver 2022, les deux enseignes spécialisées dans le high-tech proposent à leurs clients respectifs la version 256 Go du OnePlus Nord 2 en promotion.

Au cours de la période des soldes, le smartphone compatible 5G et disponible dans son coloris bleu est vendu à 449 euros au lieu de 499 euros ; soit une remise immédiate de 10%. Jusqu'au mardi 8 février prochain, l'appareil est éligible à une offre de remboursement de 50 euros (voir conditions) ; ce qui permet de l'obtenir au prix de revient de 399 euros. Pour information, le tarif du produit peut encore diminuer grâce aux récentes cartes cadeau Fnac Jackpot mises à disposition pour l'événement commercial.

Concernant ses points forts, le OnePlus Nord 2 associé au bon plan est un smartphone équipé d’un écran AMOLED de 6,44 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un processeur MediaTek Dimensity 1200 AI, d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 11 avec une surcouche OxygenOS. Pour la photo, le téléphone est doté d'un triple capteur arrière de 50 MP + 8 MP + 2 MP et d'un double capteur frontal de 32 MP. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter article consacré au test du OnePlus Nord 2.