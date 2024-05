Vite, cette excellente offre sur le Google Pixel 8 expire bientôt !

Boulanger a décide de faire des offres éphémères durant les French Days. Durant un court laps de temps, le pack contenant le Pixel 8 et le Nest Hub 2 est à prix cassé. Mais ça n’est pas tout ! L’enseigne vous offre en plus les Pixel Buds A… Une bonne affaire à ne pas manquer qui expire ce soir !

Habituellement en vente à 799 €, le Google Pixel 8 de 128 Go se retrouve en pack avec le Nest Hub 2 et les Buds A offerts pour 599 € ! C’est une excellente offre pour ce smartphone récent ! Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter. En effet, durant les French Days, Boulanger propose des produits à prix cassé mais pour quelques heures seulement.

Le Pixel 8 est un smartphone avec des caractéristiques haut de gamme. Il embarque le puissant processeur Google Tensor G3 couplé à 8 Go de RAM. Il est également doté d’un bel écran OLED FHD+ de 6,2 pouces. La dalle, d’une résolution de 1080 x 2400 pixels, profite d’un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. C’est donc un smartphone fluide capable de faire tourner les jeux mobiles les plus exigeants. Grâce à sa luminosité maximale de 2000 nits, vous pourrez l’utiliser dehors en plein soleil sans perdre la visibilité de votre écran.

Pour la partie photo, on retrouve un grande-angle de 50 MP accompagné d’un ultra-grand-angle de 12 MP à l’arrière et une objectif de 10,5 MP à l’avant. Enfin, la batterie de 4575 mAh compatible avec la charge rapide vous offre une autonomie de 24 heures d’autonomie, voire 72 heures avec l'ultra économiseur de batterie. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test du Google Pixel 8.

Durant les French Days, Boulanger vend le pack contenant le smartphone et l’enceinte intelligente Google Nest Hub 2e gén à prix réduit. Lorsque vous mettez le pack dans votre panier, les Pixel Buds A s’ajoutent automatiquement. Au lieu de payer votre smartphone seul à 799 €, vous recevez les 3 produits à 599 € !

